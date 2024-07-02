Печём простое песочное печенье без яиц: вырезать его с удовольствием помогут дети

Домашнее песочное печенье: тесто готовится на сливочном масле и молоке, без яиц

1:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Домашнее песочное печенье без яиц готовится просто, а чаепитие с ним всегда будет вкусным и уютным.

Фото: flickr.com by Stephanie Clifford, CC BY 2.0

Ингредиенты:

по 150 г сливочного масла и сахара ,

1,5 ст. муки,

5 ст. л. молока,

1/4 ч. л. соды,

ванилин,

растительное масло для смазывания.

Инструкции:

В миску налейте молоко, всыпьте в него сахар, соду и ванилин, хорошо перемешайте все составляющие. В другой миске смешайте просеянную муку и сливочное масло, влейте сюда молочную смесь. Смешайте все ингредиенты, пока не получится гладкое тесто. Раскатайте полученное тесто в слой 1-1.5 см в толщину. Вырежьте печенье, воспользовавшись специальными формочками или просто стаканом. Выложите печенье на смазанный маслом противень и выпекайте его в духовке около 20-25 минут при 180-200 градусах. Пожалуйста, заметьте, что время выпекания может варьироваться в зависимости от вашей духовки.

Попробуйте этот рецепт и наслаждайтесь вкусным домашним песочным печеньем, которое не содержит яиц.