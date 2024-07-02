Яблоки, жареные в тесте: оригинальный десерт к чаю или кофе вместо пирожных

Жареные в тесте яблоки: десерт, который несложно готовить, но очень вкусно есть

2:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Жареные яблоки — это простое и вкусное лакомство, которое может стать отличным дополнением к чаю или кофе, а также служить в качестве десерта.

Фото: commons.wikimedia.org by Yvette Tan, CC BY 2.0

Ингредиенты:

3 средних сладких яблока,

30 мл сока лимона,

2 яйца,

200 мл кефира или ряженки,

90 г сахара-песка,

Корица и ванилин — по вкусу,

Щепотка соли,

40 мл растительного масла,

200 г муки любого сорта,

20 г соды или разрыхлителя.

Пошаговый рецепт приготовления:

В большой миске соедините кефир (или ряженку), ванилин, сахар, соль, сок лимона, яйца и растительное масло. Хорошо взбейте венчиком или в блендере, чтобы все ингредиенты хорошо смешались. Постепенно добавляйте муку в полученную смесь и аккуратно перемешивайте, чтобы получить однородное тесто с консистенцией, похожей на сметану. Яблоки тщательно помойте, очистите от кожицы и нарежьте на кольца толщиной примерно в 1 сантиметр. Удалите семена. Сбрызните каждое яблочное кольцо лимонным соком, чтобы избежать окисления и сохранить светлую окраску. Посыпьте кольца яблок корицей, которая придаст им аромат и сочетается со вкусом. Яблочные кольца обмакните в полученное тесто, чтобы полностью его покрыть, и выложите на разогретую сковороду с небольшим количеством растительного масла. Обжаривайте яблоки в тесте по 5 минут с каждой стороны, до румяной корочки. Тесто должно хорошо прожариться и стать хрустящим, а яблоки — мягкими и сочными. Подавайте жареные яблоки тёплыми, посыпанными сметаной или мёдом.

Жареные яблоки — это прекрасное лакомство, которое можно приготовить без особых усилий. Они будут идеальным дополнением к чаю или кофе, их можно подавать самостоятельно или использовать в качестве ингредиента для создания различных сладких блюд.