Яблоки, жареные в тесте: оригинальный десерт к чаю или кофе вместо пирожных

Жареные яблоки — это простое и вкусное лакомство, которое может стать отличным дополнением к чаю или кофе, а также служить в качестве десерта.
Фото: commons.wikimedia.org by Yvette Tan, CC BY 2.0
Ингредиенты:
3 средних сладких яблока,
30 мл сока лимона,
2 яйца,
200 мл кефира или ряженки,
90 г сахара-песка,
Корица и ванилин — по вкусу,
Щепотка соли,
40 мл растительного масла,
200 г муки любого сорта,
20 г соды или разрыхлителя.
Пошаговый рецепт приготовления:
В большой миске соедините кефир (или ряженку), ванилин, сахар, соль, сок лимона, яйца и растительное масло. Хорошо взбейте венчиком или в блендере, чтобы все ингредиенты хорошо смешались.
Постепенно добавляйте муку в полученную смесь и аккуратно перемешивайте, чтобы получить однородное тесто с консистенцией, похожей на сметану.
Яблоки тщательно помойте, очистите от кожицы и нарежьте на кольца толщиной примерно в 1 сантиметр. Удалите семена.
Сбрызните каждое яблочное кольцо лимонным соком, чтобы избежать окисления и сохранить светлую окраску.
Посыпьте кольца яблок корицей, которая придаст им аромат и сочетается со вкусом.
Яблочные кольца обмакните в полученное тесто, чтобы полностью его покрыть, и выложите на разогретую сковороду с небольшим количеством растительного масла.
Обжаривайте яблоки в тесте по 5 минут с каждой стороны, до румяной корочки. Тесто должно хорошо прожариться и стать хрустящим, а яблоки — мягкими и сочными.
Подавайте жареные яблоки тёплыми, посыпанными сметаной или мёдом.
Жареные яблоки — это прекрасное лакомство, которое можно приготовить без особых усилий. Они будут идеальным дополнением к чаю или кофе, их можно подавать самостоятельно или использовать в качестве ингредиента для создания различных сладких блюд.
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