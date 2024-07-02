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Яблоки, жареные в тесте: оригинальный десерт к чаю или кофе вместо пирожных

Жареные в тесте яблоки: десерт, который несложно готовить, но очень вкусно есть

2:07
Еда

Жареные яблоки — это простое и вкусное лакомство, которое может стать отличным дополнением к чаю или кофе, а также служить в качестве десерта.

Жареные в тесте яблоки: десерт, который несложно готовить, но очень вкусно есть
Фото: commons.wikimedia.org by Yvette Tan, CC BY 2.0

Ингредиенты:

  • 3 средних сладких яблока,
  • 30 мл сока лимона,
  • 2 яйца,
  • 200 мл кефира или ряженки,
  • 90 г сахара-песка,
  • Корица и ванилин — по вкусу,
  • Щепотка соли,
  • 40 мл растительного масла,
  • 200 г муки любого сорта,
  • 20 г соды или разрыхлителя.

Пошаговый рецепт приготовления:

  1. В большой миске соедините кефир (или ряженку), ванилин, сахар, соль, сок лимона, яйца и растительное масло. Хорошо взбейте венчиком или в блендере, чтобы все ингредиенты хорошо смешались.
  2. Постепенно добавляйте муку в полученную смесь и аккуратно перемешивайте, чтобы получить однородное тесто с консистенцией, похожей на сметану.
  3. Яблоки тщательно помойте, очистите от кожицы и нарежьте на кольца толщиной примерно в 1 сантиметр. Удалите семена.
  4. Сбрызните каждое яблочное кольцо лимонным соком, чтобы избежать окисления и сохранить светлую окраску.
  5. Посыпьте кольца яблок корицей, которая придаст им аромат и сочетается со вкусом.
  6. Яблочные кольца обмакните в полученное тесто, чтобы полностью его покрыть, и выложите на разогретую сковороду с небольшим количеством растительного масла.
  7. Обжаривайте яблоки в тесте по 5 минут с каждой стороны, до румяной корочки. Тесто должно хорошо прожариться и стать хрустящим, а яблоки — мягкими и сочными.
  8. Подавайте жареные яблоки тёплыми, посыпанными сметаной или мёдом.

Жареные яблоки — это прекрасное лакомство, которое можно приготовить без особых усилий. Они будут идеальным дополнением к чаю или кофе, их можно подавать самостоятельно или использовать в качестве ингредиента для создания различных сладких блюд.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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