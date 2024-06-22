Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как заставить цвести декабрист?
Учёные ответили, почему собака подергивает лапами во сне
В России начинают появляться гастрономические столицы
Учёные обнаружили скрытые ДНК-механизмы, стоящие за редкими заболеваниями
Zeekr запретила продавать свои электромобили в России
Артемий Лебедев рассказал Ольге Бузовой, как выступить перед школьниками
В Минсельхозе ждут подорожания зерна
Базовые характеристики обязательного социального страхования
Доменик Анджелино: если вы выдохлись, нужно перейти на ходьбу
Как сделать сельдерей вкусным? Добавьте яблоки и грецкие орехи

Салат из сельдерея, яблок и грецких орехов: как приготовить

1:36
Еда

Салат из сельдерея — освежающее блюдо, которым можно наслаждаться самостоятельно или в качестве гарнира к любому блюду.

Салат из сельдерея, яблок и грецких орехов: как приготовить
Фото: commons.wikimedia.org by Renee Comet is licensed under public domain

В приведенном ниже рецепте сельдерей сочетается со сладкими яблоками. А грецкие орехи придадут салату приятный хруст.

Добавьте другие продукты по вашему выбору, например, нежирную курицу-гриль, черешню или финики, чтобы блюдо получилось более сытным.

Другой вариант — заменить яблоки другими фруктами, например, грушами или гранатом, а грецкие орехи — миндалём или другими орехами.

Ингредиенты

  • 8 стеблей сельдерея
  • 1 большое яблоко
  • 1/2 стакана грецких орехов

Ингредиенты для заправки

  • 1/2 стакана оливкового масла
  • 1 чайная ложка дижонской горчицы
  • Цедра и сок 1 лимона
  • 1/2 небольшого лука-шалота, нарезанного
  • Соль и перец для вкуса

Приготовление

  1. Нарежьте стебли сельдерея тонкими ломтиками, Подготовьте другие ингредиенты и разогрейте духовку до 175 градусов. Разложите грецкие орехи на противне с бортиками, затем поджарьте в течение 10 минут.
  2. Разрежьте яблоки на четвертинки, не удаляя кожуру. У яблока удалите сердцевину, затем разрежьте каждую четвертинку на три ломтика, пока не получится 12 ломтиков.
  3. Сделайте заправку. Поместите все ингредиенты в миску, затем быстро перемешайте. Выложите все ингредиенты в салатник, полейте заправкой.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Беременная Лиза Арзамасова устроила сказочную фотосессию с сыном Лёвой: "Нежности"

Звезда "Папиных дочек" Лиза Арзамасова поделилась волшебными фотографиями с сыном Лёвой.

Актриса Лиза Арзамасова показала очаровательное фото с сыном Лёвой
Эксперты назвали звуки, которые нравятся кошкам
Какие звуки нравятся кошкам: питомцы от них теряют рассудок
Подкормка калиевой селитрой - незаменимая помощь для ваших растений
Певица Валерия показала красавицу-дочь Анну в день рождения девушки: "Горжусь тобой"
Уникальность японской кухни в её простоте и полезности Дмитрий Плотников Украина рискует, нанося массированные удары по российским НПЗ Любовь Степушова
Жирование томатов: как избежать проблемы и получить богатый урожай
Универсальные способы применения скошенной травы на даче
Варенье-пятиминутка из клубники: количество подходов вы регулируете сами
Варенье-пятиминутка из клубники: количество подходов вы регулируете сами
Последние материалы
Артемий Лебедев рассказал Ольге Бузовой, как выступить перед школьниками
В Минсельхозе ждут подорожания зерна
Базовые характеристики обязательного социального страхования
Доменик Анджелино: если вы выдохлись, нужно перейти на ходьбу
Чтобы огурцы не были горькими, их нужно правильно поливать
Что можно брать из отелей, а что запрещено
3 вещи, которые нельзя оставлять в салоне автомобиля летом
Услуга наращивания ресниц: потенциальные риски и противопоказания
Стало известно, почему кошка шипит на хозяина
Почему стоит посадить фацелию?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников