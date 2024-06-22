Как сделать сельдерей вкусным? Добавьте яблоки и грецкие орехи

Салат из сельдерея, яблок и грецких орехов: как приготовить

1:36 Your browser does not support the audio element. Еда

Салат из сельдерея — освежающее блюдо, которым можно наслаждаться самостоятельно или в качестве гарнира к любому блюду.

Фото: commons.wikimedia.org by Renee Comet is licensed under public domain

В приведенном ниже рецепте сельдерей сочетается со сладкими яблоками. А грецкие орехи придадут салату приятный хруст.

Добавьте другие продукты по вашему выбору, например, нежирную курицу-гриль, черешню или финики, чтобы блюдо получилось более сытным.

Другой вариант — заменить яблоки другими фруктами, например, грушами или гранатом, а грецкие орехи — миндалём или другими орехами.

Ингредиенты

8 стеблей сельдерея

1 большое яблоко

1/2 стакана грецких орехов

Ингредиенты для заправки

1/2 стакана оливкового масла

1 чайная ложка дижонской горчицы

Цедра и сок 1 лимона

1/2 небольшого лука-шалота, нарезанного

Соль и перец для вкуса

Приготовление