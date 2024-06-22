Как сделать сельдерей вкусным? Добавьте яблоки и грецкие орехи
Салат из сельдерея, яблок и грецких орехов: как приготовить
1:36
Салат из сельдерея — освежающее блюдо, которым можно наслаждаться самостоятельно или в качестве гарнира к любому блюду.
Фото: commons.wikimedia.org by Renee Comet is licensed under public domain
В приведенном ниже рецепте сельдерей сочетается со сладкими яблоками. А грецкие орехи придадут салату приятный хруст.
Добавьте другие продукты по вашему выбору, например, нежирную курицу-гриль, черешню или финики, чтобы блюдо получилось более сытным.
Другой вариант — заменить яблоки другими фруктами, например, грушами или гранатом, а грецкие орехи — миндалём или другими орехами.
Ингредиенты
- 8 стеблей сельдерея
- 1 большое яблоко
- 1/2 стакана грецких орехов
Ингредиенты для заправки
- 1/2 стакана оливкового масла
- 1 чайная ложка дижонской горчицы
- Цедра и сок 1 лимона
- 1/2 небольшого лука-шалота, нарезанного
- Соль и перец для вкуса
Приготовление
- Нарежьте стебли сельдерея тонкими ломтиками, Подготовьте другие ингредиенты и разогрейте духовку до 175 градусов. Разложите грецкие орехи на противне с бортиками, затем поджарьте в течение 10 минут.
- Разрежьте яблоки на четвертинки, не удаляя кожуру. У яблока удалите сердцевину, затем разрежьте каждую четвертинку на три ломтика, пока не получится 12 ломтиков.
- Сделайте заправку. Поместите все ингредиенты в миску, затем быстро перемешайте. Выложите все ингредиенты в салатник, полейте заправкой.
Оперативные новости
Присоединяйся к Pravda.Ru