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Как вкусно запечь бекон в духовке до золотистой корочки

Как запечь бекон идеально

0:52
Еда

Узнайте, как правильно запечь бекон для бутербродов, салатов или пасты. 

Как запечь бекон идеально
Фото: flickr.com by ryan.dowd is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Приготовление бекона в духовке значительно упрощает задачу. Ведь пока он запекается, можно успеть приготовить основное блюдо.

В жареном беконе содержится 183 ккал.

Ингредиенты

  • 8–10 ломтиков бекона

Приготовление

Разогрейте духовку до 218 градусов. Застелите форму для запекания пергаментной бумагой или фольгой. Выложите ломтики бекона на противень ровным слоем, не внахлёст. Выпекайте 12–14 минут до хрустящей корочки. Достаньте бекон из формы и выложите на тарелку, застеленную бумажным полотенцем. Промокните верх бумажным полотенцем, чтобы впитать излишки жира.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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