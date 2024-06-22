Как вкусно запечь бекон в духовке до золотистой корочки

Как запечь бекон идеально

0:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Узнайте, как правильно запечь бекон для бутербродов, салатов или пасты.

Фото: flickr.com by ryan.dowd is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Приготовление бекона в духовке значительно упрощает задачу. Ведь пока он запекается, можно успеть приготовить основное блюдо.

В жареном беконе содержится 183 ккал.

Ингредиенты

8–10 ломтиков бекона

Приготовление

Разогрейте духовку до 218 градусов. Застелите форму для запекания пергаментной бумагой или фольгой. Выложите ломтики бекона на противень ровным слоем, не внахлёст. Выпекайте 12–14 минут до хрустящей корочки. Достаньте бекон из формы и выложите на тарелку, застеленную бумажным полотенцем. Промокните верх бумажным полотенцем, чтобы впитать излишки жира.