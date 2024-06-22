Как вкусно запечь бекон в духовке до золотистой корочки

Узнайте, как правильно запечь бекон для бутербродов, салатов или пасты.
Приготовление бекона в духовке значительно упрощает задачу. Ведь пока он запекается, можно успеть приготовить основное блюдо.
В жареном беконе содержится 183 ккал.
Разогрейте духовку до 218 градусов. Застелите форму для запекания пергаментной бумагой или фольгой. Выложите ломтики бекона на противень ровным слоем, не внахлёст. Выпекайте 12–14 минут до хрустящей корочки. Достаньте бекон из формы и выложите на тарелку, застеленную бумажным полотенцем. Промокните верх бумажным полотенцем, чтобы впитать излишки жира.
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