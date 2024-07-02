Аппетитный свекольный соус: вкусен с мясными и любыми другими блюдами

Для приготовления аппетитного свекольного соуса вам потребуются следующие ингредиенты:
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2 свёклы,
1 луковица,
1-2 столовые ложки растительного масла,
1-3 зубчика чеснока,
150 г классического йогурта,
Соль и перец по вкусу.
Вот пошаговый рецепт приготовления свекольного соуса:
Заверните каждую свёклу в фольгу и поместите их в разогретую духовку на 180 °C на 45-60 минут. Готовность свеклы можно проверить, проткнув её вилкой — она должна стать мягкой. После остывания свеклу нарежьте кубиками или натрите на крупной терке.
Нарежьте луковицу. В глубокой сковороде разогрейте масло и обжарьте лук до мягкости. Остудите обжаренный лук.
С помощью блендера или миксера измельчите свеклу, обжаренный лук и чеснок до состояния пюре.
Добавьте йогурт в пюре из свеклы, лука и чеснока. Перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно соединились. Приправьте соус солью и перцем по вкусу. Можно по желанию добавить другие специи, чтобы придать соусу более насыщенный аромат.
Таким образом, вы получите свекольный соус, который можно использовать как самостоятельную заправку к салатам, соус к мясу, а также в качестве добавки в различные блюда. Этот свекольный соус будет нежным, ароматным и придаст вашим блюдам особый вкус.
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