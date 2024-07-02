Аппетитный свекольный соус: вкусен с мясными и любыми другими блюдами

Свекольный соус: очень вкусная и простая закуска

1:35 Your browser does not support the audio element. Еда

Для приготовления аппетитного свекольного соуса вам потребуются следующие ингредиенты:

Фото: commons.wikimedia.org by Tricia, CC BY-SA 2.0

2 свёклы,

1 луковица,

1-2 столовые ложки растительного масла,

1-3 зубчика чеснока,

150 г классического йогурта,

Соль и перец по вкусу.

Вот пошаговый рецепт приготовления свекольного соуса:

Заверните каждую свёклу в фольгу и поместите их в разогретую духовку на 180 °C на 45-60 минут. Готовность свеклы можно проверить, проткнув её вилкой — она должна стать мягкой. После остывания свеклу нарежьте кубиками или натрите на крупной терке. Нарежьте луковицу. В глубокой сковороде разогрейте масло и обжарьте лук до мягкости. Остудите обжаренный лук. С помощью блендера или миксера измельчите свеклу, обжаренный лук и чеснок до состояния пюре. Добавьте йогурт в пюре из свеклы, лука и чеснока. Перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно соединились. Приправьте соус солью и перцем по вкусу. Можно по желанию добавить другие специи, чтобы придать соусу более насыщенный аромат.

Таким образом, вы получите свекольный соус, который можно использовать как самостоятельную заправку к салатам, соус к мясу, а также в качестве добавки в различные блюда. Этот свекольный соус будет нежным, ароматным и придаст вашим блюдам особый вкус.