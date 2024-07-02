Аппетитный свекольный соус: вкусен с мясными и любыми другими блюдами

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Свекольный соус: очень вкусная и простая закуска

1:35
Еда

Для приготовления аппетитного свекольного соуса вам потребуются следующие ингредиенты:

Свекольный соус: очень вкусная и простая закуска
Фото: commons.wikimedia.org by Tricia, CC BY-SA 2.0
  • 2 свёклы,
  • 1 луковица,
  • 1-2 столовые ложки растительного масла,
  • 1-3 зубчика чеснока,
  • 150 г классического йогурта,
  • Соль и перец по вкусу.

Вот пошаговый рецепт приготовления свекольного соуса:

  1. Заверните каждую свёклу в фольгу и поместите их в разогретую духовку на 180 °C на 45-60 минут. Готовность свеклы можно проверить, проткнув её вилкой — она должна стать мягкой. После остывания свеклу нарежьте кубиками или натрите на крупной терке.
  2. Нарежьте луковицу. В глубокой сковороде разогрейте масло и обжарьте лук до мягкости. Остудите обжаренный лук.
  3. С помощью блендера или миксера измельчите свеклу, обжаренный лук и чеснок до состояния пюре.
  4. Добавьте йогурт в пюре из свеклы, лука и чеснока. Перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно соединились. Приправьте соус солью и перцем по вкусу. Можно по желанию добавить другие специи, чтобы придать соусу более насыщенный аромат.

Таким образом, вы получите свекольный соус, который можно использовать как самостоятельную заправку к салатам, соус к мясу, а также в качестве добавки в различные блюда. Этот свекольный соус будет нежным, ароматным и придаст вашим блюдам особый вкус.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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