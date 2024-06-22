Смузи "Розовый восход солнца" из корнеплодов, ягод и цитрусовых на кокосовом молоке

Смузи предназначены не только для взрослых. Если у вас есть дети, которые отказываются есть фрукты и овощи, вы можете соблазнить их этим напитком на завтрак с красивым названием "Розовый восход солнца".
Этот смузи делается из сладких корнеплодов с добавлением цитрусовых и ягод. Свёкла полезна для печени и способствует детоксикации организма. Она также богата клетчаткой, витаминами и минералами. В смузи также добавлена морковь, которая богата витамином С и способствует укреплению иммунной системы.
Смешайте фрукты, кокосовое молоко и овощи в блендере. Пюрируйте до однородного состояния.
С сорняками особенно сложно бороться с ними в труднодоступных местах. Попробуйте эти методы.