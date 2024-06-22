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Смузи "Розовый восход солнца" из корнеплодов, ягод и цитрусовых на кокосовом молоке

Рецепт смузи на завтрак "Розовый восход солнца"

1:05
Еда

Смузи предназначены не только для взрослых. Если у вас есть дети, которые отказываются есть фрукты и овощи, вы можете соблазнить их этим напитком на завтрак с красивым названием "Розовый восход солнца".

Рецепт смузи на завтрак "Розовый восход солнца"
Фото: flickr.com by Danny Nicholson is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Этот смузи делается из сладких корнеплодов с добавлением цитрусовых и ягод. Свёкла полезна для печени и способствует детоксикации организма. Она также богата клетчаткой, витаминами и минералами. В смузи также добавлена морковь, которая богата витамином С и способствует укреплению иммунной системы.

Ингредиенты

  • 1,5 стакана замороженной клубники
  • 1,5 стакана кокосового молока
  • 1 чашка замороженной малины
  • 1 апельсин без кожуры
  • 2 моркови, очищенные и нарезанные
  • 1 небольшая свёкла, очищенная и разрезанная на четвертинки

Приготовление

Смешайте фрукты, кокосовое молоко и овощи в блендере. Пюрируйте до однородного состояния.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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