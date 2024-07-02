Простая закуска из моркови с чесноком: проще не придумаешь, а очень вкусно

Морковка с чесноком: заряд витаминов в любое время года

1:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Морковь с чесноком — это простое и вкусное блюдо, которое может быть подано как самостоятельная закуска или использовано в качестве гарнира к различным блюдам. Салат из моркови и чеснока не только обладает приятным вкусом, но и обогащает организм ценными питательными веществами.

Фото: commons.wikimedia.org by Wilfredor, PDM

Ингредиенты:

500 г свежей моркови,

4 зубчика чеснока,

2 столовые ложки оливкового масла,

Сок половины лимона,

Свежая зелень (петрушка или укроп),

Соль и перец по вкусу.

Пошаговый рецепт:

Очистите морковь и нарежьте её тонкими длинными ломтиками или натрите на крупной тёрке. Разогрейте оливковое масло в сковороде на среднем огне. Добавьте измельчённый чеснок и обжарьте его до мягкости и аромата, постоянно помешивая. Не допускайте его пережаривания, чтобы избежать горечи. Добавьте нарезанную морковь в сковороду к чесночному маслу и обжарьте, помешивая, около 5-7 минут, пока морковь не станет мягкой, но сохранит немного хрусткости. Полейте морковь соком лимона и добавьте нарезанную зелень. Посолите и поперчите по вкусу. Тщательно перемешайте, чтобы все ингредиенты хорошо смешались. Морковь с чесноком можно подавать горячей или комнатной температуры в качестве гарнира или просто в виде самостоятельной закуски.

Этот рецепт моркови с чесноком прост в приготовлении и создает блюдо с насыщенным вкусом. Попробуйте этот сочный и ароматный салат из моркови и чеснока, чтобы добавить разнообразие и пользу вашему столу.