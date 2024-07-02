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Простая закуска из моркови с чесноком: проще не придумаешь, а очень вкусно

Морковка с чесноком: заряд витаминов в любое время года

1:42
Еда

Морковь с чесноком — это простое и вкусное блюдо, которое может быть подано как самостоятельная закуска или использовано в качестве гарнира к различным блюдам. Салат из моркови и чеснока не только обладает приятным вкусом, но и обогащает организм ценными питательными веществами.

Морковка с чесноком: заряд витаминов в любое время года
Фото: commons.wikimedia.org by Wilfredor, PDM

Ингредиенты:

  • 500 г свежей моркови,
  • 4 зубчика чеснока,
  • 2 столовые ложки оливкового масла,
  • Сок половины лимона,
  • Свежая зелень (петрушка или укроп),
  • Соль и перец по вкусу.

Пошаговый рецепт:

  1. Очистите морковь и нарежьте её тонкими длинными ломтиками или натрите на крупной тёрке.
  2. Разогрейте оливковое масло в сковороде на среднем огне. Добавьте измельчённый чеснок и обжарьте его до мягкости и аромата, постоянно помешивая. Не допускайте его пережаривания, чтобы избежать горечи.
  3. Добавьте нарезанную морковь в сковороду к чесночному маслу и обжарьте, помешивая, около 5-7 минут, пока морковь не станет мягкой, но сохранит немного хрусткости.
  4. Полейте морковь соком лимона и добавьте нарезанную зелень. Посолите и поперчите по вкусу. Тщательно перемешайте, чтобы все ингредиенты хорошо смешались.
  5. Морковь с чесноком можно подавать горячей или комнатной температуры в качестве гарнира или просто в виде самостоятельной закуски.

Этот рецепт моркови с чесноком прост в приготовлении и создает блюдо с насыщенным вкусом. Попробуйте этот сочный и ароматный салат из моркови и чеснока, чтобы добавить разнообразие и пользу вашему столу.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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