Простая закуска из моркови с чесноком: проще не придумаешь, а очень вкусно

Морковь с чесноком — это простое и вкусное блюдо, которое может быть подано как самостоятельная закуска или использовано в качестве гарнира к различным блюдам. Салат из моркови и чеснока не только обладает приятным вкусом, но и обогащает организм ценными питательными веществами.
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Ингредиенты:
500 г свежей моркови,
4 зубчика чеснока,
2 столовые ложки оливкового масла,
Сок половины лимона,
Свежая зелень (петрушка или укроп),
Соль и перец по вкусу.
Пошаговый рецепт:
Очистите морковь и нарежьте её тонкими длинными ломтиками или натрите на крупной тёрке.
Разогрейте оливковое масло в сковороде на среднем огне. Добавьте измельчённый чеснок и обжарьте его до мягкости и аромата, постоянно помешивая. Не допускайте его пережаривания, чтобы избежать горечи.
Добавьте нарезанную морковь в сковороду к чесночному маслу и обжарьте, помешивая, около 5-7 минут, пока морковь не станет мягкой, но сохранит немного хрусткости.
Полейте морковь соком лимона и добавьте нарезанную зелень. Посолите и поперчите по вкусу. Тщательно перемешайте, чтобы все ингредиенты хорошо смешались.
Морковь с чесноком можно подавать горячей или комнатной температуры в качестве гарнира или просто в виде самостоятельной закуски.
Этот рецепт моркови с чесноком прост в приготовлении и создает блюдо с насыщенным вкусом. Попробуйте этот сочный и ароматный салат из моркови и чеснока, чтобы добавить разнообразие и пользу вашему столу.
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