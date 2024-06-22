Готовим вафли из батата и моркови с апельсиновой цедрой: очень простой рецепт
Рецепт безглютеновых вафель из батата
1:05
Эти вафли сделаны из сладкого картофеля (батата), который поможет укрепить иммунитет, и моркови, богатой витамином С, которая улучшает здоровье глаз и кожи.
Фото: flickr.com by Grant Guarino is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Для пикантной закуски добавьте в вафли авокадо, лук или помидор. Если вы предпочитаете натуральное сладкое лакомство, добавьте яблоки, чернику или киви.
Ингредиенты
- 250 г приготовленного батата
- 150 г моркови, мелко натёртой
- 150 г порошка заварного крема
- 100 мл молока
- 2 яйца
- 1 чайная ложка смеси специй
- 1/2 чайной ложки апельсиновой цедры, мелко натёртой
- Оливковое масло
- Соль по вкусу
Приготовление
- Смажьте маслом и разогрейте вафельницу.
- Отложите морковь, затем смешайте все ингредиенты в кухонном комбайне. Перелейте смесь в миску, затем аккуратно добавьте мелко натёртую морковь.
- Выложите тесто в вафельницу. Смеси должно хватить на четыре вафли.
Оперативные новости
Присоединяйся к Pravda.Ru