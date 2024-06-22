Готовим вафли из батата и моркови с апельсиновой цедрой: очень простой рецепт

Рецепт безглютеновых вафель из батата

1:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Эти вафли сделаны из сладкого картофеля (батата), который поможет укрепить иммунитет, и моркови, богатой витамином С, которая улучшает здоровье глаз и кожи.

Фото: flickr.com by Grant Guarino is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Для пикантной закуски добавьте в вафли авокадо, лук или помидор. Если вы предпочитаете натуральное сладкое лакомство, добавьте яблоки, чернику или киви.

Ингредиенты

250 г приготовленного батата

150 г моркови, мелко натёртой

150 г порошка заварного крема

100 мл молока

2 яйца

1 чайная ложка смеси специй

1/2 чайной ложки апельсиновой цедры, мелко натёртой

Оливковое масло

Соль по вкусу

Приготовление