Мороженое с черешней: готовим без мороженицы, нужны только блендер и контейнер

Вы хотите приготовить домашнее мороженое с черешней, но у вас нет мороженицы? Вот простой рецепт, который поможет вам создать вкусное и освежающее лакомство без специальных устройств.
Фото: flickr.com by T.Tseng, CC BY 2.0
Ингредиенты:
500 мл молока,
500 г черешни,
170 г сахара,
4 желтка яиц,
упаковка ванилина.
Инструкции:
Промойте черешню и удалите косточки.
Взбейте желтки с сахаром и ванилином до получения густой массы. Вы можете варьировать количество сахара в зависимости от сладости ягод.
Нагрейте молоко в толстостенной кастрюле до кипения. Перенесите горячее молоко в миску с яичной смесью и хорошо перемешайте. Верните смесь в кастрюлю и варите на среднем огне, постоянно помешивая, пока не загустеет.
Добавьте черешню в смесь и варите еще несколько минут. Затем дайте ей остыть.
Переложите остывшую массу в контейнер и используйте блендер, чтобы измельчить черешню. Покройте контейнер и поместите его в морозильник на 4-5 часов до полного замерзания.
После того как мороженое полностью замерзнет, достаньте его из морозильника и использовать нож с тупым концом, чтобы измельчить его на клочки. Затем снова пробейте мороженое с помощью блендера. Положите его обратно в морозильник.
Через 2 часа ваше домашнее мороженое с черешней будет готово!
Приятного аппетита! Этот простой рецепт позволяет приготовить вкусное мороженое с черешней, не обладая мороженицей. Оно станет отличным летним угощением для всей семьи.
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