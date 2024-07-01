Мороженое с черешней: готовим без мороженицы, нужны только блендер и контейнер

Домашнее мороженое с черешней: восхитительное летнее лакомство

1:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Вы хотите приготовить домашнее мороженое с черешней, но у вас нет мороженицы? Вот простой рецепт, который поможет вам создать вкусное и освежающее лакомство без специальных устройств.

Фото: flickr.com by T.Tseng, CC BY 2.0

Ингредиенты:

500 мл молока,

500 г черешни,

170 г сахара,

4 желтка яиц,

упаковка ванилина.

Инструкции:

Промойте черешню и удалите косточки. Взбейте желтки с сахаром и ванилином до получения густой массы. Вы можете варьировать количество сахара в зависимости от сладости ягод. Нагрейте молоко в толстостенной кастрюле до кипения. Перенесите горячее молоко в миску с яичной смесью и хорошо перемешайте. Верните смесь в кастрюлю и варите на среднем огне, постоянно помешивая, пока не загустеет. Добавьте черешню в смесь и варите еще несколько минут. Затем дайте ей остыть. Переложите остывшую массу в контейнер и используйте блендер, чтобы измельчить черешню. Покройте контейнер и поместите его в морозильник на 4-5 часов до полного замерзания. После того как мороженое полностью замерзнет, достаньте его из морозильника и использовать нож с тупым концом, чтобы измельчить его на клочки. Затем снова пробейте мороженое с помощью блендера. Положите его обратно в морозильник. Через 2 часа ваше домашнее мороженое с черешней будет готово!

Приятного аппетита! Этот простой рецепт позволяет приготовить вкусное мороженое с черешней, не обладая мороженицей. Оно станет отличным летним угощением для всей семьи.