Мороженое с черешней: готовим без мороженицы, нужны только блендер и контейнер

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Домашнее мороженое с черешней: восхитительное летнее лакомство

1:43
Еда

Вы хотите приготовить домашнее мороженое с черешней, но у вас нет мороженицы? Вот простой рецепт, который поможет вам создать вкусное и освежающее лакомство без специальных устройств.

Домашнее мороженое с черешней: восхитительное летнее лакомство
Фото: flickr.com by T.Tseng, CC BY 2.0

Ингредиенты:

  • 500 мл молока,
  • 500 г черешни,
  • 170 г сахара,
  • 4 желтка яиц,
  • упаковка ванилина.

Инструкции:

  1. Промойте черешню и удалите косточки.
  2. Взбейте желтки с сахаром и ванилином до получения густой массы. Вы можете варьировать количество сахара в зависимости от сладости ягод.
  3. Нагрейте молоко в толстостенной кастрюле до кипения. Перенесите горячее молоко в миску с яичной смесью и хорошо перемешайте. Верните смесь в кастрюлю и варите на среднем огне, постоянно помешивая, пока не загустеет.
  4. Добавьте черешню в смесь и варите еще несколько минут. Затем дайте ей остыть.
  5. Переложите остывшую массу в контейнер и используйте блендер, чтобы измельчить черешню. Покройте контейнер и поместите его в морозильник на 4-5 часов до полного замерзания.
  6. После того как мороженое полностью замерзнет, достаньте его из морозильника и использовать нож с тупым концом, чтобы измельчить его на клочки. Затем снова пробейте мороженое с помощью блендера. Положите его обратно в морозильник.
  7. Через 2 часа ваше домашнее мороженое с черешней будет готово!

Приятного аппетита! Этот простой рецепт позволяет приготовить вкусное мороженое с черешней, не обладая мороженицей. Оно станет отличным летним угощением для всей семьи.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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