Вкусная зажарка для борща: какие овощи для неё выбрать и в каком порядке их жарить

Как правильно готовить зажарку для борща, чтобы получилось вкусно

2:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Ключевая составляющая борща — это зажарка. От нее зависят вкус, текстура и цвет этого популярного супа. Овощи играют важную роль в создании богатого вкуса борща, поэтому их должно быть много. Особенно важна роль свеклы, которая является царицей этого супа.

Фото: flickr by Лиз Уэст, CC BY 2.0

Для приготовления зажарки вам понадобится мелко нарезанный лук и тертая морковь. Их необходимо хорошо обжарить до золотистого цвета, чтобы придать борщу особый аромат. Чтобы свекла передала всю свою яркость супу, рекомендуется выбирать красные сорта свеклы, такие как "Египетская" или "Цилиндра". Если свекла имеет серо-бурый цвет или белые прожилки, лучше не использовать её в борще.

Некоторые люди предпочитают тереть свеклу на тёрке, но идеальный рецепт предлагает нарезание её соломкой, чтобы сохранить структуру овоща. Перед началом жарки, разогрейте сковороду и нагрейте масло до максимальной температуры. Чтобы сохранить весь сок свеклы, которая может быть очень сочной, рекомендуется жарить её по частям. В процессе жарки свеклу нужно активно перемешивать и быть настороже, чтобы она не пригорела. После некоторого времени пектины свеклы начнут карамелизироваться и она приобретет липкий вид, наподобие варенья.

На этом этапе вам нужно добавить нарезанный помидор или томатную пасту (если она слишком кислая, вы можете добавить немного сахара) и продолжать готовить зажарку. Важно, чтобы ваша свекольная зажарка имела кисло-сладкий вкус, который придаст борщу правильную винную нотку. Некоторые люди также добавляют уксус, чтобы сохранить яркий красный цвет свеклы, однако это может вызвать изжогу. Если ваша свекла не достаточно яркая, вы можете добавить сухую лимонную кислоту, чтобы усилить её цвет и насыщенность.

Теперь вы знаете, как приготовить зажарку для борща. Этот метод приготовления придаст вашему борщу особый вкус и аромат. Не забудьте попробовать этот рецепт, чтобы ощутить все его преимущества. Удачного приготовления!