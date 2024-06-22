Буррито из яиц и костного бульона с начинкой из авокадо и квашеной капусты

Буррито из яиц и костного бульона: необычный вариант для завтрака

1:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Даже если вы не на диете, этот кето-буррито на завтрак станет хитом среди ваших близких. Рецепт ниже включает яйца, зелень и пикантный костный бульон.

Фото: Wikipedia by Rüdiger Wölk is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

Ингредиенты

1 порция куриного костного бульона

2 яйца

1 чайная ложка топлёного масла

Щепотка чёрного перца

Щепотка морской соли

Ингредиенты для начинки

1/4 авокадо

Рукола или другая зелень

1 столовая ложка квашеной капусты

1 столовая ложка мягкого орехового сыра

Острый соус или хлопья чили

Дрожжи (по желанию)

Приготовление