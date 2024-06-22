Буррито из яиц и костного бульона с начинкой из авокадо и квашеной капусты
Буррито из яиц и костного бульона: необычный вариант для завтрака
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Даже если вы не на диете, этот кето-буррито на завтрак станет хитом среди ваших близких. Рецепт ниже включает яйца, зелень и пикантный костный бульон.
Фото: Wikipedia by Rüdiger Wölk is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic
Ингредиенты
- 1 порция куриного костного бульона
- 2 яйца
- 1 чайная ложка топлёного масла
- Щепотка чёрного перца
- Щепотка морской соли
Ингредиенты для начинки
- 1/4 авокадо
- Рукола или другая зелень
- 1 столовая ложка квашеной капусты
- 1 столовая ложка мягкого орехового сыра
- Острый соус или хлопья чили
- Дрожжи (по желанию)
Приготовление
- Нагрейте топлёное масло в сковороде. Взбейте в миске яйца с костным бульоном, солью и перцем.
- Вылейте в сковороду приготовленную смесь. Готовьте на слабом огне.
- Выложите приготовленную яичную лепёшку на большую тарелку, затем добавьте ингредиенты для начинки. Сверните лепёшку и ешьте её как буррито.
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