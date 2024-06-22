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Буррито из яиц и костного бульона с начинкой из авокадо и квашеной капусты

Буррито из яиц и костного бульона: необычный вариант для завтрака

1:01
Еда

Даже если вы не на диете, этот кето-буррито на завтрак станет хитом среди ваших близких. Рецепт ниже включает яйца, зелень и пикантный костный бульон.

Буррито из яиц и костного бульона: необычный вариант для завтрака
Фото: Wikipedia by Rüdiger Wölk is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

Ингредиенты

  • 1 порция куриного костного бульона
  • 2 яйца
  • 1 чайная ложка топлёного масла
  • Щепотка чёрного перца
  • Щепотка морской соли

Ингредиенты для начинки

  • 1/4 авокадо
  • Рукола или другая зелень
  • 1 столовая ложка квашеной капусты
  • 1 столовая ложка мягкого орехового сыра
  • Острый соус или хлопья чили
  • Дрожжи (по желанию)

Приготовление

  1. Нагрейте топлёное масло в сковороде. Взбейте в миске яйца с костным бульоном, солью и перцем.
  2. Вылейте в сковороду приготовленную смесь. Готовьте на слабом огне.
  3. Выложите приготовленную яичную лепёшку на большую тарелку, затем добавьте ингредиенты для начинки. Сверните лепёшку и ешьте её как буррито.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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