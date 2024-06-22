Яичница с помидорами и шпинатом, приправленная куркумой и перцем

Добавление куркумы и чёрного перца в яичницу — это простой способ получить антиоксидантный заряд. В этом блюде также дополнительно используются помидоры и шпинат, поэтому в этой яичнице также будет дополнительная порция овощей.
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Ингредиенты
6 больших яиц
1 горсть шпината
1 большой помидор, нарезанный
1 столовая ложка сливочного масла
2 чайные ложки порошка куркумы
1 чайная ложка кокосового масла
Соль и чёрный перец по вкусу
Приготовление
Взбейте яйца, куркуму, соль и чёрный перец в миске.
Нагрейте кокосовое масло в небольшой сковороде и обжаривайте помидоры две-три минуты. Добавьте к помидорам шпинат и продолжайте готовить ещё минуту.
Растопите сливочное масло в другой сковороде с антипригарным покрытием, добавьте яичную смесь. Когда яйца будут готовы, добавьте шпинат и помидоры.