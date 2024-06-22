Яичница с помидорами и шпинатом, приправленная куркумой и перцем

Яичница с овощами и специями: белки, клетчатка и антиоксиданты

0:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Добавление куркумы и чёрного перца в яичницу — это простой способ получить антиоксидантный заряд. В этом блюде также дополнительно используются помидоры и шпинат, поэтому в этой яичнице также будет дополнительная порция овощей.

Фото: unsplash.com by Катал Мак ан Бхита is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Ингредиенты

6 больших яиц

1 горсть шпината

1 большой помидор, нарезанный

1 столовая ложка сливочного масла

2 чайные ложки порошка куркумы

1 чайная ложка кокосового масла

Соль и чёрный перец по вкусу

Приготовление