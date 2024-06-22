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Сэндвич с арахисовым маслом и листовой зеленью, обжаренной с чесноком и лимоном

Рецепт сэндвича с арахисовым маслом и зеленью: вкусный завтрак

1:19
Еда

Арахисовое масло часто используют в качестве намазки на хлеб, особенно в сочетании с желе или бананами. Предлагаем приготовить сэндвич с арахисовым маслом и зеленью на завтрак.

Рецепт сэндвича с арахисовым маслом и зеленью: вкусный завтрак
Фото: commons.wikimedia.org by Famartin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Если вы предпочитаете пикантное блюдо с ноткой горечи, используйте маринованную зелень. Добавьте зелёный лук, чтобы немного приглушить вкус арахисового масла.

Ингредиенты

  • 2 ломтика цельнозернового хлеба для сэндвичей
  • 3 столовые ложки арахисового масла
  • 1/4 стакана маринованной зелени (обжарьте листовую зелень по вашему выбору в оливковом масле с чесноком, лимоном и хлопьями красного перца)
  • 1 лук-порей, тонко нарезанный
  • Соль
  • Свежевыжатый лимонный сок
  • Оливковое или сливочное масло
  • Соус шрирача

Приготовление

Намажьте обе стороны хлеба арахисовым маслом. Выложите маринованную зелень на один ломтик хлеба, затем сверху добавьте зелёный лук, немного лимонного сока и шрирачу. Посолите. Закройте сэндвич. Поставьте сковороду на средний огонь. Когда сковорода нагреется, налейте тонкий слой оливкового масла или растопите кусочек сливочного масла. Поджарьте сэндвич.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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