Сэндвич с арахисовым маслом и листовой зеленью, обжаренной с чесноком и лимоном

Арахисовое масло часто используют в качестве намазки на хлеб, особенно в сочетании с желе или бананами. Предлагаем приготовить сэндвич с арахисовым маслом и зеленью на завтрак.
Если вы предпочитаете пикантное блюдо с ноткой горечи, используйте маринованную зелень. Добавьте зелёный лук, чтобы немного приглушить вкус арахисового масла.
Намажьте обе стороны хлеба арахисовым маслом. Выложите маринованную зелень на один ломтик хлеба, затем сверху добавьте зелёный лук, немного лимонного сока и шрирачу. Посолите. Закройте сэндвич. Поставьте сковороду на средний огонь. Когда сковорода нагреется, налейте тонкий слой оливкового масла или растопите кусочек сливочного масла. Поджарьте сэндвич.
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