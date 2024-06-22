Сэндвич с арахисовым маслом и листовой зеленью, обжаренной с чесноком и лимоном

Рецепт сэндвича с арахисовым маслом и зеленью: вкусный завтрак

1:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Арахисовое масло часто используют в качестве намазки на хлеб, особенно в сочетании с желе или бананами. Предлагаем приготовить сэндвич с арахисовым маслом и зеленью на завтрак.

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Если вы предпочитаете пикантное блюдо с ноткой горечи, используйте маринованную зелень. Добавьте зелёный лук, чтобы немного приглушить вкус арахисового масла.

Ингредиенты

2 ломтика цельнозернового хлеба для сэндвичей

3 столовые ложки арахисового масла

1/4 стакана маринованной зелени (обжарьте листовую зелень по вашему выбору в оливковом масле с чесноком, лимоном и хлопьями красного перца)

1 лук-порей, тонко нарезанный

Соль

Свежевыжатый лимонный сок

Оливковое или сливочное масло

Соус шрирача

Приготовление

Намажьте обе стороны хлеба арахисовым маслом. Выложите маринованную зелень на один ломтик хлеба, затем сверху добавьте зелёный лук, немного лимонного сока и шрирачу. Посолите. Закройте сэндвич. Поставьте сковороду на средний огонь. Когда сковорода нагреется, налейте тонкий слой оливкового масла или растопите кусочек сливочного масла. Поджарьте сэндвич.