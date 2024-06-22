Готовим дома морковный смузи с молоком, йогуртом и ароматными специями
Морковный смузи: дети будут в восторге
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Этот восхитительный морковный смузи — ещё один простой способ порадовать ваших детей очередной порцией овощей.
Фото: commons.wikimedia.org by Salix is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Вы также можете сделать этот смузи веганским, заменив коровье молоко на миндальное, а йогурт на кокосовый аналог.
Ингредиенты
- 1 чашка нарезанной моркови
- 1/2 стакана молока
- 1/2 стакана йогурта
- 1/2 стакана льда
- 1 банан
- 1 столовая ложка кленового сиропа
- 1 чайная ложка корицы
- 1/4 чайной ложки молотого имбиря
- 1/4 чайной ложки мускатного ореха
Приготовление
Смешайте все ингредиенты в блендере, взбейте на высокой скорости.
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