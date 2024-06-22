Готовим дома морковный смузи с молоком, йогуртом и ароматными специями

Морковный смузи: дети будут в восторге

0:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот восхитительный морковный смузи — ещё один простой способ порадовать ваших детей очередной порцией овощей.

Фото: commons.wikimedia.org by Salix is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Вы также можете сделать этот смузи веганским, заменив коровье молоко на миндальное, а йогурт на кокосовый аналог.

Ингредиенты

1 чашка нарезанной моркови

1/2 стакана молока

1/2 стакана йогурта

1/2 стакана льда

1 банан

1 столовая ложка кленового сиропа

1 чайная ложка корицы

1/4 чайной ложки молотого имбиря

1/4 чайной ложки мускатного ореха

Приготовление

Смешайте все ингредиенты в блендере, взбейте на высокой скорости.