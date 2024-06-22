Готовим дома морковный смузи с молоком, йогуртом и ароматными специями

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Морковный смузи: дети будут в восторге

0:42
Еда

Этот восхитительный морковный смузи — ещё один простой способ порадовать ваших детей очередной порцией овощей.

Морковный смузи: дети будут в восторге
Фото: commons.wikimedia.org by Salix is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Вы также можете сделать этот смузи веганским, заменив коровье молоко на миндальное, а йогурт на кокосовый аналог.

Ингредиенты

  • 1 чашка нарезанной моркови
  • 1/2 стакана молока
  • 1/2 стакана йогурта
  • 1/2 стакана льда
  • 1 банан
  • 1 столовая ложка кленового сиропа
  • 1 чайная ложка корицы
  • 1/4 чайной ложки молотого имбиря
  • 1/4 чайной ложки мускатного ореха

Приготовление

Смешайте все ингредиенты в блендере, взбейте на высокой скорости.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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