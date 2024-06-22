Приготовьте ароматную заправку из перца, куркумы и лимонного сока

Рецепт острой заправки для салата из чёрного перца и куркумы

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Вы можете легко смешать чёрный перец и куркуму, приготовив эту простую, но ароматную заправку для салата. Используйте её в салатах или в качестве соуса для курицы или рыбы.

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Ингредиенты

1/4 стакана тахини

3 столовые ложки свежевыжатого лимонного сока

2 столовые ложки оливкового масла

1/4 чайной ложки кайенского перца

1/4 чайной ложки молотой куркумы

1/2 чайной ложки пасты мисо (по желанию)

Свежемолотый чёрный перец и соль по вкусу

Приготовление

Взбейте тахини, лимонный сок, оливковое масло, молотую куркуму, кайенский перец, чёрный перец, соль и мисо до получения однородной массы. Вы можете хранить заправку для салата в холодильнике до четырёх дней.