Домашний квас из свёклы делается очень легко: нарезать овощи и посолить

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Простой рецепт свекольного кваса

1:20
Еда

Острый и шипучий квас из свёклы — полезный продукт брожения. Этот напиток можно употреблять в качестве ежедневного тонизирующего средства или использовать для окрошки.

Простой рецепт свекольного кваса
Фото: flickr.com by U.S. Department of Agriculture Preston Keres/Office of Communications-Photography Services Center is licensed under Public domain

Ингредиенты

  • 340 г свёклы
  • 1-2 чайные ложки морской соли
  • По желанию: нарезанные лимоны и апельсины, специи (имбирь, корица, гвоздика, кардамон)

Приготовление

  1. Очистите свёклу, обрежьте верхушки и хвостики. Нарежьте кубиками. Не нарезайте свёклу мелко, поскольку это может привести к быстрому брожению. 
  2. Поместите свёклу в чистую банку или любую ёмкость с крышкой. Посолите. При желании добавьте специи или цитрусовые.
  3. Залейте свёклу водой, оставив немного свободного пространства в верхней части банки. Плотно закройте банку и поставьте в тёмный угол. Дайте банке постоять при комнатной температуре пару недель. Открывайте банку один раз в день, чтобы выпустить лишний газ. Если вы видите плесень или накипь на поверхности рассола, просто снимите её. Пробуйте квас через день. Как только квас будет готов, процедите напиток через сито и поставьте готовый продукт в холодильник.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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