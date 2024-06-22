Домашний квас из свёклы делается очень легко: нарезать овощи и посолить

Острый и шипучий квас из свёклы — полезный продукт брожения. Этот напиток можно употреблять в качестве ежедневного тонизирующего средства или использовать для окрошки.
Фото: flickr.com by U.S. Department of Agriculture Preston Keres/Office of Communications-Photography Services Center is licensed under Public domain
Ингредиенты
340 г свёклы
1-2 чайные ложки морской соли
По желанию: нарезанные лимоны и апельсины, специи (имбирь, корица, гвоздика, кардамон)
Приготовление
Очистите свёклу, обрежьте верхушки и хвостики. Нарежьте кубиками. Не нарезайте свёклу мелко, поскольку это может привести к быстрому брожению.
Поместите свёклу в чистую банку или любую ёмкость с крышкой. Посолите. При желании добавьте специи или цитрусовые.
Залейте свёклу водой, оставив немного свободного пространства в верхней части банки. Плотно закройте банку и поставьте в тёмный угол. Дайте банке постоять при комнатной температуре пару недель. Открывайте банку один раз в день, чтобы выпустить лишний газ. Если вы видите плесень или накипь на поверхности рассола, просто снимите её. Пробуйте квас через день. Как только квас будет готов, процедите напиток через сито и поставьте готовый продукт в холодильник.