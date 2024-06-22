Домашний квас из свёклы делается очень легко: нарезать овощи и посолить

Простой рецепт свекольного кваса

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Острый и шипучий квас из свёклы — полезный продукт брожения. Этот напиток можно употреблять в качестве ежедневного тонизирующего средства или использовать для окрошки.

Фото: flickr.com by U.S. Department of Agriculture Preston Keres/Office of Communications-Photography Services Center is licensed under Public domain

Ингредиенты

340 г свёклы

1-2 чайные ложки морской соли

По желанию: нарезанные лимоны и апельсины, специи (имбирь, корица, гвоздика, кардамон)

Приготовление