Домашний квас из свёклы делается очень легко: нарезать овощи и посолить

Your browser does not support the audio element.

Острый и шипучий квас из свёклы — полезный продукт брожения. Этот напиток можно употреблять в качестве ежедневного тонизирующего средства или использовать для окрошки.

Фото: flickr.com by U.S. Department of Agriculture Preston Keres/Office of Communications-Photography Services Center is licensed under Public domain