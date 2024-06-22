Ферментированный мёд с чесноком: натуральное лечебное средство от бактерийикробов

Как приготовить мёд с чесноком для лечения простуды

1:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Комбинация чеснока и мёда — одна из классических. Подобное средство уже много лет используется для лечения простуды и кашля, а также для похудения. Эти ингредиенты обладают иммуностимулирующими свойствами.

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Чеснок содержит аллицин, соединение, которое помогает повысить иммунитет. Мёд также содержит биологические соединения, обладающие противомикробными и антибактериальными свойствами. В сочетании чеснок и мёд считаются мощным домашним средством для укрепления иммунной системы и улучшения общего состояния здоровья.

Предлагаем вам рецепт ферментированного чесночного мёда.

Ингредиенты

12 зубчиков чеснока

1 чашка мёда

Приготовление

Вам понадобится чистая термостойкая стеклянная банка ёмкостью 1 литр. Зубчики чеснока можно подготовить любым удобным для вас способом. Вы можете использовать целый зубчик чеснока, слегка раздавить его или измельчить. Поместите чеснок в банку. Вылейте мёд на чеснок. Закройте банку крышкой и оставьте на 3 дня. Снимите крышку и выпустите газы. На этом этапе вы можете увидеть крошечные пузырьки. Пусть постоит неделю. Крышку следует открывать через день и немного помешивать. Хранить такой мёд можно при комнатной температуре в течение месяца.