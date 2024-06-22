Ферментированный мёд с чесноком: натуральное лечебное средство от бактерийикробов

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Как приготовить мёд с чесноком для лечения простуды

1:28
Еда

Комбинация чеснока и мёда — одна из классических. Подобное средство уже много лет используется для лечения простуды и кашля, а также для похудения. Эти ингредиенты обладают иммуностимулирующими свойствами. 

Как приготовить мёд с чесноком для лечения простуды
Фото: flickr.com by Kjokkenutstyr is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Чеснок содержит аллицин, соединение, которое помогает повысить иммунитет. Мёд также содержит биологические соединения, обладающие противомикробными и антибактериальными свойствами. В сочетании чеснок и мёд считаются мощным домашним средством для укрепления иммунной системы и улучшения общего состояния здоровья.

Предлагаем вам рецепт ферментированного чесночного мёда.

Ингредиенты

  • 12 зубчиков чеснока
  • 1 чашка мёда

Приготовление

Вам понадобится чистая термостойкая стеклянная банка ёмкостью 1 литр. Зубчики чеснока можно подготовить любым удобным для вас способом. Вы можете использовать целый зубчик чеснока, слегка раздавить его или измельчить. Поместите чеснок в банку. Вылейте мёд на чеснок. Закройте банку крышкой и оставьте на 3 дня. Снимите крышку и выпустите газы. На этом этапе вы можете увидеть крошечные пузырьки. Пусть постоит неделю. Крышку следует открывать через день и немного помешивать. Хранить такой мёд можно при комнатной температуре в течение месяца.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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