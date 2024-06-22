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Куриные рулетики с индюшкой, вишней и медовой горчицей: ароматное блюдо

Куриные рулетики с индюшкой и вишней: для праздничного стола

1:27
Еда

Это блюдо из курицы обязательно произведёт впечатление на гостей. Начинка из сочной вишни и поджаренные ломтики индюшки — эти рулетики просто восхитительны.

Куриные рулетики с индюшкой и вишней: для праздничного стола
Фото: commons.wikimedia.org by Dnor is licensed under public domain

Ингредиенты

  • 6 ломтиков индейки
  • 4 половинки филе куриной грудки (без кожи и костей)
  • 1 стакан панировочных сухарей
  • 2/3 стакана сушёной вишни, нарезанной
  • 3 столовые ложки медовой горчицы
  • 1 столовая ложка свежего тимьяна, нарезанного
  • 1/2 чайной ложки молотого чёрного перца

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 190 градусов. Смажьте форму для выпечки маслом и отложите в сторону.
  2. С помощью молотка для мяса отбейте каждую куриную грудку, чтобы получился прямоугольник.
  3. В большой сковороде обжарьте ломтики индейки на среднем огне 5-6 минут.
  4. Выложите приготовленные ломтики индейки на отбитые половинки куриной грудки.
  5. В небольшой миске смешайте вишню и половину медовой горчицы. Разложите эту вишнёвую смесь на куриные грудки. Сверните в рулетики и смажьте оставшейся медовой горчицей. В неглубокой тарелке смешайте панировочные сухари, тимьян и перец. Смажьте куриные рулеты панировочной смесью. Выложите рулеты в форму для запекания. Выпекайте 25-30 минут.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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