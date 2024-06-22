Куриные рулетики с индюшкой, вишней и медовой горчицей: ароматное блюдо

Куриные рулетики с индюшкой и вишней: для праздничного стола

1:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Это блюдо из курицы обязательно произведёт впечатление на гостей. Начинка из сочной вишни и поджаренные ломтики индюшки — эти рулетики просто восхитительны.

Фото: commons.wikimedia.org by Dnor is licensed under public domain

Ингредиенты

6 ломтиков индейки

4 половинки филе куриной грудки (без кожи и костей)

1 стакан панировочных сухарей

2/3 стакана сушёной вишни, нарезанной

3 столовые ложки медовой горчицы

1 столовая ложка свежего тимьяна, нарезанного

1/2 чайной ложки молотого чёрного перца

Приготовление