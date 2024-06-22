Куриные рулетики с индюшкой, вишней и медовой горчицей: ароматное блюдо

Это блюдо из курицы обязательно произведёт впечатление на гостей. Начинка из сочной вишни и поджаренные ломтики индюшки — эти рулетики просто восхитительны.
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Ингредиенты
6 ломтиков индейки
4 половинки филе куриной грудки (без кожи и костей)
1 стакан панировочных сухарей
2/3 стакана сушёной вишни, нарезанной
3 столовые ложки медовой горчицы
1 столовая ложка свежего тимьяна, нарезанного
1/2 чайной ложки молотого чёрного перца
Приготовление
Разогрейте духовку до 190 градусов. Смажьте форму для выпечки маслом и отложите в сторону.
С помощью молотка для мяса отбейте каждую куриную грудку, чтобы получился прямоугольник.
В большой сковороде обжарьте ломтики индейки на среднем огне 5-6 минут.
Выложите приготовленные ломтики индейки на отбитые половинки куриной грудки.
В небольшой миске смешайте вишню и половину медовой горчицы. Разложите эту вишнёвую смесь на куриные грудки. Сверните в рулетики и смажьте оставшейся медовой горчицей. В неглубокой тарелке смешайте панировочные сухари, тимьян и перец. Смажьте куриные рулеты панировочной смесью. Выложите рулеты в форму для запекания. Выпекайте 25-30 минут.