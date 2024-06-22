Лепёшки из цельнозерновой муки с курицей-гриль и гуакамоле: когда хочется перекусить
Лепёшки с курицей-гриль и гуакамоле: вкусная закуска
1:11
Лепёшки из цельнозерновой муки с начинкой из богатой белком курицей и гуакамоле — здоровая и вкусная закуска. Попробуйте приготовить сейчас.
Фото: dvidshub.net by Cpl. Kyle N. Runnels is licensed under public domain
Ингредиенты
Для курицы-гриль
- Полкило курицы, нарезанной небольшими кусочками
- 2 чашки нарезанного болгарского перца
- 1 чеснок, нарезанный
- 1 луковица, нарезанная
- 1 столовая ложка чесночного порошка
- 1 столовая ложка приправы
- 1 столовая ложка лимонного сока
- 1 столовая ложка оливкового масла
- 1 столовая ложка перца
- Соль по вкусу
Для гуакамоле
- 2 авокадо
- 1 луковица, нарезанная
- 1 нарезанный помидор
- 1 столовая ложка сока лайма
- 1 столовая ложка перца
- Соль по вкусу
Приготовление
- Смешайте все ингредиенты для курицы-гриль и оставьте на 15 минут. Через 15 минут запекайте курицу 20 минут.
- В большой миске смешайте все ингредиенты гуакамоле. Отложите смесь в сторону.
- Возьмите лепешку, затем намажьте ложкой гуакамоле. Поверх гуакамоле добавьте кусочки курицы-гриль.
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