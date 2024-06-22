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Лепёшки из цельнозерновой муки с курицей-гриль и гуакамоле: когда хочется перекусить

Лепёшки с курицей-гриль и гуакамоле: вкусная закуска

1:11
Еда

Лепёшки из цельнозерновой муки с начинкой из богатой белком курицей и гуакамоле — здоровая и вкусная закуска. Попробуйте приготовить сейчас.

Лепёшки с курицей-гриль и гуакамоле: вкусная закуска
Фото: dvidshub.net by Cpl. Kyle N. Runnels is licensed under public domain

Ингредиенты

Для курицы-гриль

  • Полкило курицы, нарезанной небольшими кусочками
  • 2 чашки нарезанного болгарского перца
  • 1 чеснок, нарезанный
  • 1 луковица, нарезанная
  • 1 столовая ложка чесночного порошка
  • 1 столовая ложка приправы
  • 1 столовая ложка лимонного сока
  • 1 столовая ложка оливкового масла
  • 1 столовая ложка перца
  • Соль по вкусу

Для гуакамоле

  • 2 авокадо
  • 1 луковица, нарезанная
  • 1 нарезанный помидор
  • 1 столовая ложка сока лайма
  • 1 столовая ложка перца
  • Соль по вкусу

Приготовление

  1. Смешайте все ингредиенты для курицы-гриль и оставьте на 15 минут. Через 15 минут запекайте курицу 20 минут.
  2. В большой миске смешайте все ингредиенты гуакамоле. Отложите смесь в сторону.
  3. Возьмите лепешку, затем намажьте ложкой гуакамоле. Поверх гуакамоле добавьте кусочки курицы-гриль.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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