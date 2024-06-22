Лепёшки из цельнозерновой муки с курицей-гриль и гуакамоле: когда хочется перекусить

Лепёшки с курицей-гриль и гуакамоле: вкусная закуска

1:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Лепёшки из цельнозерновой муки с начинкой из богатой белком курицей и гуакамоле — здоровая и вкусная закуска. Попробуйте приготовить сейчас.

Фото: dvidshub.net by Cpl. Kyle N. Runnels is licensed under public domain

Ингредиенты

Для курицы-гриль

Полкило курицы, нарезанной небольшими кусочками

2 чашки нарезанного болгарского перца

1 чеснок, нарезанный

1 луковица, нарезанная

1 столовая ложка чесночного порошка

1 столовая ложка приправы

1 столовая ложка лимонного сока

1 столовая ложка оливкового масла

1 столовая ложка перца

Соль по вкусу

Для гуакамоле

2 авокадо

1 луковица, нарезанная

1 нарезанный помидор

1 столовая ложка сока лайма

1 столовая ложка перца

Соль по вкусу

Приготовление