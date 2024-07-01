Сушим клубнику на свежем воздухе: есть два способа это делать

Чтобы сушить клубнику на воздухе, выполните через следующие шаги:
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Обработайте клубнику: соберите ягоды, удалите мусор и некачественные ягоды, снимите чашелистики, отмойте клубнику холодной водой и дайте ей просохнуть на бумажном полотенце.
Нарежьте клубнику: нарежьте ягоды дольками, пластинками или оставьте целыми, если они маленькие. Используйте очень острой нож, чтобы предотвратить вытекание сока.
Выберите способ сушки: сушить клубнику можно на плоской поверхности или в подвешенном состоянии. Оба метода требуют 4-6 дней для сушки, зависящие от влажности и температуры воздуха.
На плоской поверхности:
Подготовьте широкие плоскости, такие как подносы, противни или решётки, и выложите ягоды на расстоянии друг от друга.
Разместите противни с клубникой под навесом или в хорошо проветриваемом месте, таком как веранда, терраса или сени. Ягоды не должны быть в прямом солнечном свете.
Подвесьте марлю, чтобы защитить клубнику от насекомых. Проверяйте ягоды каждые 4-7 часов, переворачивайте их и заменяйте бумагу, если она промочилась.
На нитке:
Нанизайте нарезанные ягоды на верёвку или нитку, оставьте между ними некоторое расстояние.
Развесьте клубнику на чердаке, на улице в тени, на веранде или террасе. Переворачивать ягоды не нужно, так как они будут равномерно сушиться, ведь со всех сторон их будет обдувать ветерок и свежий воздух.
Важно помнить, что влажность и температура воздуха могут влиять на время сушки, поэтому следите за погодными условиями и адаптируйте процесс соответственно.