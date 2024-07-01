Пять хитростей, которые помогут сохранить суп свежим в летнюю жару

Как сохранить суп свежим в жаркую погоду

1:57 Your browser does not support the audio element. Еда

В целях сохранения свежести супа в жаркую погоду, важно принимать во внимание несколько хитростей:

Фото: commons.wikimedia.org by Miansari66, PDM

Использование укропа вместо петрушки. Укроп обладает более быстропортящейся природой, поэтому при добавлении зелени в суп, предпочтение следует отдавать укропу. Охлаждение перед хранением. Не следует сразу ставить горячий суп в холодильник, так как это может повысить температуру внутри холодильника и негативно сказаться на других продуктах. Для быстрого охлаждения можно использовать способ водяной бани: поместите кастрюлю с супом в большую емкость с холодной водой и льдом. Оптимальная температура хранения. Холодильник должен быть настроен на оптимальную температуру хранения супа, которая составляет 0-4 °C. Лучше всего размещать контейнеры с супом на средней полке холодильника, где температура наиболее стабильна. Использование герметичных контейнеров. Герметичные контейнеры помогают сохранить свежесть супа на дольше время. Они предотвращают попадание воздуха и запахов из холодильника, что может негативно повлиять на вкус и качество супа. Рекомендуется использовать контейнеры с плотно закрывающимися крышками для хранения жидких блюд. Замораживание супа. Замораживание является отличным способом сохранения супа на длительный период. Перед замораживанием суп следует полностью охладить. Разлейте его по контейнерам, оставляя немного пространства для расширения при замораживании. Для этих целей используйте специальные контейнеры для замораживания или пакеты с застежкой-молнией, которые устойчивы к низким температурам.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете успешно сохранить свежесть и вкус супа на более длительный срок, даже в жаркую погоду.