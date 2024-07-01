Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как быстро вернуть утерянный полис ОСАГО
Учёные обнаружили, что Солнечная система имела форму пончика
Сырое молоко может быть опасно для здоровья
Тренер Ахметова рассказала, как встать на локти
Ветеринары рассказали, почему нельзя мыть кошку шампунем
В городах-миллионниках появятся магазины янтарного комбината из Калининграда
Как выбрать одежду, чтобы выглядеть моложе?
Действенные способы сохранения урожая малины от клопов
На съёмки "Ильи Муромца" привлекли солдат с огнемётами
Быстрый рецепт омлета с помидорами и болгарским перцем: готовится в микроволновке

Омлет с овощами: готовим в микроволновке всего за пять минут

1:38
Еда

Предлагаем вам простой и очень быстрый рецепт омлета, который можно приготовить в микроволновке.

Омлет с овощами: готовим в микроволновке всего за пять минут
Фото: commons.wikimedia.org by Renee Comet, PDM

Вам понадобятся следующие ингредиенты (на 1 порцию):

  • 2 яйца,
  • 3 столовые ложки молока,
  • 50 г сыра,
  • 0,5 помидора,
  • 0,5 болгарского перца,
  • Сливочное масло,
  • Зелень (по вашему выбору),
  • Соль и перец по вкусу.

Инструкции по приготовлению:

  1. Взбейте яйца с молоком с помощью вилки или взбейте их венчиком. Добавьте соль, перец и нарезанную зелень по вашему выбору. Если хотите, можно добавить мелко нарезанный помидор и болгарский перец.
  2. Смажьте посуду для приготовления омлета сливочным маслом, чтобы предотвратить прилипание. Вылейте смесь яиц и овощей в подготовленную посуду.
  3. Поставьте посуду в микроволновку и готовьте омлет на средней мощности около 4 минут. Время готовки может варьироваться в зависимости от мощности вашей микроволновки и желаемой степени готовности омлета. Поэтому следите за процессом приготовления и проверяйте, чтобы омлет был достаточно запечённым.
  4. Когда омлет готов, посыпьте его натёртым сыром. Верните омлет в микроволновку на 60 секунд или до того момента, пока сыр не растает.

Ваш омлет готов! Можно подавать его сразу после приготовления. Омлет в микроволновке — это быстрый и удобный вариант для завтрака или легкого обеда. Приятного аппетита!

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Певица Валерия показала кадры со свадьбы Александра Реввы: "Все гости плакали от счастья"

Певица Валерия привела в пример коллегам по шоу-бизнесу Александра Ревву и его жену, которые прожили в счастливом браке 20 лет.

Певица Валерия побывала на свадьбе Реввы
Татьяна Брухунова показала белозубого сына Вагана
Татьяна Брухунова показала фото с белозубым сыном Ваганом: "Это я и моя душа"
В начале июля поливаю по 1 литру на растение, и огурцы плодоносят с бешеной скоростью: суперподкормка для роста
"Я справлюсь сама": супруга бывшего участника "Дома-2" Меньщикова заговорила о расставании
Кровообращение организма в жару стремительно ухудшается Дмитрий Плотников Свою хорошую или плохую наследственность ищите у предков Сергей Лебедев В Тель-Авиве не учитывают, что у РФ гораздо больше возможностей навредить Израилю Любовь Степушова
Киану Ривз и его уникальная позиция: актёр Голливуда раскрыл свой взгляд на русских
Три частые ошибки после сбора урожая клубники: многие их совершают и лишают культуры важного
Волосы в порядке: короткие стрижки для жарких дней
Волосы в порядке: короткие стрижки для жарких дней
Последние материалы
Как быстро вернуть утерянный полис ОСАГО
Учёные обнаружили, что Солнечная система имела форму пончика
Сырое молоко может быть опасно для здоровья
Омлет с овощами: готовим в микроволновке всего за пять минут
Тренер Ахметова рассказала, как встать на локти
Ветеринары рассказали, почему нельзя мыть кошку шампунем
В городах-миллионниках появятся магазины янтарного комбината из Калининграда
Как выбрать одежду, чтобы выглядеть моложе?
Действенные способы сохранения урожая малины от клопов
На съёмки "Ильи Муромца" привлекли солдат с огнемётами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников