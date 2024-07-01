Быстрый рецепт омлета с помидорами и болгарским перцем: готовится в микроволновке

Предлагаем вам простой и очень быстрый рецепт омлета, который можно приготовить в микроволновке.
Фото: commons.wikimedia.org by Renee Comet, PDM
Вам понадобятся следующие ингредиенты (на 1 порцию):
2 яйца,
3 столовые ложки молока,
50 г сыра,
0,5 помидора,
0,5 болгарского перца,
Сливочное масло,
Зелень (по вашему выбору),
Соль и перец по вкусу.
Инструкции по приготовлению:
Взбейте яйца с молоком с помощью вилки или взбейте их венчиком. Добавьте соль, перец и нарезанную зелень по вашему выбору. Если хотите, можно добавить мелко нарезанный помидор и болгарский перец.
Смажьте посуду для приготовления омлета сливочным маслом, чтобы предотвратить прилипание. Вылейте смесь яиц и овощей в подготовленную посуду.
Поставьте посуду в микроволновку и готовьте омлет на средней мощности около 4 минут. Время готовки может варьироваться в зависимости от мощности вашей микроволновки и желаемой степени готовности омлета. Поэтому следите за процессом приготовления и проверяйте, чтобы омлет был достаточно запечённым.
Когда омлет готов, посыпьте его натёртым сыром. Верните омлет в микроволновку на 60 секунд или до того момента, пока сыр не растает.
Ваш омлет готов! Можно подавать его сразу после приготовления. Омлет в микроволновке — это быстрый и удобный вариант для завтрака или легкого обеда. Приятного аппетита!