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Необычная окрошка со свеклой: в качестве основы здесь — мацони и газированная вода

Как приготовить оригинальную окрошку из мацони со свеклой

1:42
Еда

Предлагаем вам оригинальный рецепт окрошки из мацони с свеклой — ингредиентом, который не входит в состав традиционного рецепта этого блюда.

Как приготовить оригинальную окрошку из мацони со свеклой
Фото: commons.wikimedia.org by Bryan Pocius, CC BY 2.0

Что вам понадобится:

  • 400 г некислого мацони,
  • 2 молодых свеклы (можно использовать ботву вместе с корнеплодами),
  • 3 средних малосольных огурца,
  • 1 головка солёного чеснока,
  • 1 маленький пучок укропа,
  • газированная минеральная вода,
  • бородинский хлеб для подачи.

Приготовление:

  1. Для начала приготовьте свеклу. Отрежьте ботву и вымойте свеклу с помощью щётки. Затем заверните каждую свеклу в фольгу и запеките их в предварительно разогретой до 200 °C духовке в течение часа или до тех пор, пока свекла не станет мягкой. После этого обдайте свеклу холодной водой, остудите и очистите, затем нарежьте на небольшие кубики.
  2. Очистите огурцы и также нарежьте их кубиками. Подготовьте укроп и мелко измельчите его, затем смешайте солёный чеснок с укропом.
  3. В большую миску положите свеклу, огурцы, укроп с чесноком и добавьте мацони. Посолите по вкусу и аккуратно перемешайте все ингредиенты. Отправьте окрошку в холодильник на 2-4 часа, чтобы она настоялась и овощи пропитались ароматами.
  4. Перед подачей разбавьте окрошку газированной минеральной водой до желаемой консистенции.

Подавайте эту оригинальную окрошку со свеклой, дополнив её кусочками бородинского хлеба. Наслаждайтесь вкусом освежающей окрошки из мацони с добавлением свеклы. Приятного аппетита!

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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