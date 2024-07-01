Необычная окрошка со свеклой: в качестве основы здесь — мацони и газированная вода

Предлагаем вам оригинальный рецепт окрошки из мацони с свеклой — ингредиентом, который не входит в состав традиционного рецепта этого блюда.
Фото: commons.wikimedia.org by Bryan Pocius, CC BY 2.0
Что вам понадобится:
400 г некислого мацони,
2 молодых свеклы (можно использовать ботву вместе с корнеплодами),
3 средних малосольных огурца,
1 головка солёного чеснока,
1 маленький пучок укропа,
газированная минеральная вода,
бородинский хлеб для подачи.
Приготовление:
Для начала приготовьте свеклу. Отрежьте ботву и вымойте свеклу с помощью щётки. Затем заверните каждую свеклу в фольгу и запеките их в предварительно разогретой до 200 °C духовке в течение часа или до тех пор, пока свекла не станет мягкой. После этого обдайте свеклу холодной водой, остудите и очистите, затем нарежьте на небольшие кубики.
Очистите огурцы и также нарежьте их кубиками. Подготовьте укроп и мелко измельчите его, затем смешайте солёный чеснок с укропом.
В большую миску положите свеклу, огурцы, укроп с чесноком и добавьте мацони. Посолите по вкусу и аккуратно перемешайте все ингредиенты. Отправьте окрошку в холодильник на 2-4 часа, чтобы она настоялась и овощи пропитались ароматами.
Перед подачей разбавьте окрошку газированной минеральной водой до желаемой консистенции.
Подавайте эту оригинальную окрошку со свеклой, дополнив её кусочками бородинского хлеба. Наслаждайтесь вкусом освежающей окрошки из мацони с добавлением свеклы. Приятного аппетита!