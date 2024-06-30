Замораживаем пюре из свежей клубники: делаем заготовку двумя способами

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Как заморозить клубнику в виде пюре

1:59
Еда

Предлагаем вам простой рецепт для замораживания клубники для длительного хранения в форме пюре.

Как заморозить клубнику в виде пюре
Фото: flickr.com by moggs oceanlane, CC BY 2.0

Что потребуется:

  • Клубника,
  • Сахар по желанию,
  • Блендер,
  • Силиконовые формы для кексов, шоколадных конфет или льда,
  • Герметичные пакеты для хранения.

Приготовление:

Способ 1:

  1. Начните с того, чтобы промыть клубнику и удалить хвостики. Поместите ягоды в блендер и измельчите их до состояния пюре. Если у вас нет блендера, можно использовать толкушку для картофеля или мясорубку.
  2. По желанию, добавьте сахар в пюре и хорошо перемешайте. Вы можете регулировать сладость по своему вкусу, но также можно не добавлять сахар, если хотите сохранить пюре без добавок.
  3. Разлейте полученное клубничное пюре в силиконовые формы для кексов, шоколадных конфет или льда. Равномерно распределите пюре по формочкам. Затем поместите формы в морозильную камеру и заморозьте до полного застывания.
  4. Когда пюре полностью замерзнет, переложите его в герметичные пакеты или контейнеры. Закройте их плотно и верните обратно в морозильник для хранения.

Способ 2:

  1. Возьмите небольшие пакетики с замком. Наполните их горизонтально клубничным пюре, оставляя примерно треть пакета пустым.
  2. Равномерно распределите пюре в пакетах, удалив при этом пузырьки воздуха. Закупорьте пакеты быстро и плотно, обеспечивая хорошую герметичность.
  3. Расположите пакетики на плоской поверхности, например, на доске, чтобы они застыли в компактной форме. Затем поместите их в морозильник и храните до необходимости использования.

Теперь у вас есть замороженное клубничное пюре, которое можно использовать для приготовления разнообразных блюд. Оно отлично подойдет для выпечки, смузи, десертов или добавления в напитки. Приятного использования!

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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