Овсянка с фруктами в чашке: завтрак сам готовится в микроволновке, пока вы одеваетесь

Овсянка с фруктами в микроволновке: готовим её максимально просто и быстро — в чашке

1:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Предлагаем вам простой и полезный рецепт для завтрака — овсянка с фруктами, который приготовить можно прямо в чашке!

Фото: commons.wikimedia.org by Rachel Hathaway, CC BY 2.0

Вам потребуется:

3 столовые ложки овсяных хлопьев,

1 стакан молока,

20 г сливочного масла,

2 чайные ложки мёда,

фрукты на ваш выбор, например, бананы и клубника.

Итак, приступим к приготовлению:

В глубокой чашке смешайте овсяные хлопья и молоко. Можно использовать быстрорастворимую овсянку, чтобы сэкономить время. Посолите по вкусу и хорошо перемешайте. Поместите чашку с овсянкой в микроволновку и нагревайте на максимальной мощности в течение 2-3 минут до готовности. Обратите внимание на время, поскольку оно может немного варьироваться в зависимости от мощности вашей микроволновки. Когда овсянка готова и ещё горячая, добавьте в неё сливочное масло и мёд. Хорошо перемешайте, чтобы масло и мёд равномерно распределились по всей овсянке. Нарежьте свежие фрукты на небольшие кусочки. Можно использовать бананы, клубнику или любимые другие фрукты. Положите фрукты сверху овсянки и еще раз перемешайте.

Ваша овсянка с фруктами готова к употреблению! Теперь можно насладиться вкусным, полезным и сытным завтраком, наслаждаясь его прямо из чашки. Приятного аппетита!