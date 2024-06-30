Овсянка с фруктами в чашке: завтрак сам готовится в микроволновке, пока вы одеваетесь

Предлагаем вам простой и полезный рецепт для завтрака — овсянка с фруктами, который приготовить можно прямо в чашке!
Фото: commons.wikimedia.org by Rachel Hathaway, CC BY 2.0
Вам потребуется:
3 столовые ложки овсяных хлопьев,
1 стакан молока,
20 г сливочного масла,
2 чайные ложки мёда,
фрукты на ваш выбор, например, бананы и клубника.
Итак, приступим к приготовлению:
В глубокой чашке смешайте овсяные хлопья и молоко. Можно использовать быстрорастворимую овсянку, чтобы сэкономить время. Посолите по вкусу и хорошо перемешайте.
Поместите чашку с овсянкой в микроволновку и нагревайте на максимальной мощности в течение 2-3 минут до готовности. Обратите внимание на время, поскольку оно может немного варьироваться в зависимости от мощности вашей микроволновки.
Когда овсянка готова и ещё горячая, добавьте в неё сливочное масло и мёд. Хорошо перемешайте, чтобы масло и мёд равномерно распределились по всей овсянке.
Нарежьте свежие фрукты на небольшие кусочки. Можно использовать бананы, клубнику или любимые другие фрукты. Положите фрукты сверху овсянки и еще раз перемешайте.
Ваша овсянка с фруктами готова к употреблению! Теперь можно насладиться вкусным, полезным и сытным завтраком, наслаждаясь его прямо из чашки. Приятного аппетита!