Как приготовить простой, но очень вкусный свекольник: классический вариант

Рецепт простого свекольника: идеальный летний обед

1:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Вот простой рецепт для свекольника, который станет отличным выбором для летнего обеда. Его приготовление не требует много времени и усилий.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Dzema, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты:

2 свеклы большого размера,

3 средних огурца,

1 пучок укропа,

1 пучок зелёного лука,

1 столовая ложка лимонного сока,

1 столовая ложка сахара,

Соль.

Для подачи:

12 перепелиных яиц,

Сметана,

Горчица.

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