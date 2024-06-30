Как приготовить простой, но очень вкусный свекольник: классический вариант

Вот простой рецепт для свекольника, который станет отличным выбором для летнего обеда. Его приготовление не требует много времени и усилий.
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Dzema, CC BY-SA 4.0
Ингредиенты:
2 свеклы большого размера,
3 средних огурца,
1 пучок укропа,
1 пучок зелёного лука,
1 столовая ложка лимонного сока,
1 столовая ложка сахара,
Соль.
Для подачи:
12 перепелиных яиц,
Сметана,
Горчица.
Инструкции:
Начните с того, чтобы очистить свеклу и нарезать её на тонкие соломки. В большой кастрюле прокипятите 1,5 литра питьевой воды, затем добавьте соль, лимонный сок, сахар и нарезанную свеклу. Варите эту смесь на медленном огне, накрыв крышкой, в течение около 20 минут. После этого снимите с огня и оставьте полностью остыть.
Тем временем нарежьте огурцы на тонкие соломки. Подготовьте укроп и зеленый лук, мелко их нарежьте. Затем смешайте огурцы, укроп и зеленый лук вместе. После этого залейте эту смесь свекольным отваром. Переложите полученную смесь в холодильник и оставьте на час.
Отварите перепелиные яйца до готовности, затем очистите и разрежьте их пополам. Смешайте сметану с горчицей по вкусу. Разложите свекольник по глубоким тарелкам и добавьте в каждую тарелку ложку сметаны и половинку яйца. Приятного аппетита!