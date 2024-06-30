Как приготовить простой, но очень вкусный свекольник: классический вариант

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Рецепт простого свекольника: идеальный летний обед

1:34
Еда

Вот простой рецепт для свекольника, который станет отличным выбором для летнего обеда. Его приготовление не требует много времени и усилий.

Рецепт простого свекольника: идеальный летний обед
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Dzema, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты:

  • 2 свеклы большого размера,
  • 3 средних огурца,
  • 1 пучок укропа,
  • 1 пучок зелёного лука,
  • 1 столовая ложка лимонного сока,
  • 1 столовая ложка сахара,
  • Соль.

Для подачи:

  • 12 перепелиных яиц,
  • Сметана,
  • Горчица.

Инструкции:

  1. Начните с того, чтобы очистить свеклу и нарезать её на тонкие соломки. В большой кастрюле прокипятите 1,5 литра питьевой воды, затем добавьте соль, лимонный сок, сахар и нарезанную свеклу. Варите эту смесь на медленном огне, накрыв крышкой, в течение около 20 минут. После этого снимите с огня и оставьте полностью остыть.
  2. Тем временем нарежьте огурцы на тонкие соломки. Подготовьте укроп и зеленый лук, мелко их нарежьте. Затем смешайте огурцы, укроп и зеленый лук вместе. После этого залейте эту смесь свекольным отваром. Переложите полученную смесь в холодильник и оставьте на час.
  3. Отварите перепелиные яйца до готовности, затем очистите и разрежьте их пополам. Смешайте сметану с горчицей по вкусу. Разложите свекольник по глубоким тарелкам и добавьте в каждую тарелку ложку сметаны и половинку яйца. Приятного аппетита!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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