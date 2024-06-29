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Мойте клубнику перед едой правильно: инструкция из восьми пунктов прилагается

Как нужно правильно мыть клубнику перед едой?

1:56
Еда

Перед употреблением клубнику необходимо тщательно промыть, даже если она кажется чистой. Даже невидимые загрязнения должны быть удалены. Водопроводная вода обычно вполне подходит для этой цели, так как она способна справиться с основными загрязнениями, такими как пыль, земля и микробы.

Как нужно правильно мыть клубнику перед едой?
Фото: pixabay.com by goranmx, PDM

Очистку клубники следует проводить с соблюдением нескольких правил.

  1. Во-первых, стоит мыть только ту клубнику, которую вы собираетесь съесть сразу, поскольку после мытья она хранится меньше времени из-за высокой влажности, что может привести к гниению.
  2. Предварительно следует проверить ягоды на наличие подгнивших экземпляров и удалить их, поскольку они содержат микотоксины — яды плесневых грибов.
  3. Важно не отрывать плодоножки от клубники, чтобы избежать попадания воды внутрь ягоды.
  4. Перед мытьем рекомендуется очистить руки и моющую посуду, чтобы избежать загрязнения клубники.
  5. Использование дуршлага поможет обеспечить стабильное стекание грязной воды, предотвращая задержку на дне посуды и покрытие ягод.
  6. Клубнику следует мыть под проточной водой в течение 5-7 минут, избегая сильного напора, чтобы не повредить нежную кожицу ягод. Можно аккуратно промывать ягоды пальцами, избегая использования щеточки, чтобы не повредить их.
  7. Для просушки клубники рекомендуется использовать бумажное полотенце, чтобы удалить все капли воды и избежать образования водянистого вкуса.
  8. Не рекомендуется использовать моющие средства или химию при мытье клубники, чтобы избежать потенциального отравления. Если вы не доверяете качеству воды или степени грязи клубники, есть возможность ненадолго замочить ягоды, используя безопасные средства — горячую воду, слабый раствор соды, соли или уксуса.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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