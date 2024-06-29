Мойте клубнику перед едой правильно: инструкция из восьми пунктов прилагается

Как нужно правильно мыть клубнику перед едой?

1:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Перед употреблением клубнику необходимо тщательно промыть, даже если она кажется чистой. Даже невидимые загрязнения должны быть удалены. Водопроводная вода обычно вполне подходит для этой цели, так как она способна справиться с основными загрязнениями, такими как пыль, земля и микробы.

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Очистку клубники следует проводить с соблюдением нескольких правил.