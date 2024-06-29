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Свекольник, холодник и холодный борщ: чем они различаются?

В чём отличие свекольника от других холодных супов — борща, холодника и окрошки?

1:33
Еда

Свекольник отличается от других холодных супов во многих аспектах. Во-первых, свекольник ближе по своим характеристикам к борщу, чем к другим холодным супам. Он имеет схожий цвет и содержит такие же основные ингредиенты, как свекла, бульон и квас или кефир.

В чём отличие свекольника от других холодных супов — борща, холодника и окрошки?
Фото: commons.wikimedia.org by К.Артём.1, CC BY-SA 4.0
  1. В отличие от окрошки, свекольник не приготавливается на основе свекольного отвара. Вместо этого, для его приготовления используется квас или кефир, что придает супу особенный вкус. Тем не менее, оба этих супа имеют одну общую черту — они являются холодными.
  2. По сравнению с холодным борщом, свекольник имеет более схожие характеристики. Холодный борщ, как правило, готовится на мясном бульоне, особенно говяжьем, и содержит не только свеклу, но и ее ботву и морковь. В отличие от него, свекольник обычно не содержит мясного бульона и капусту.
  3. Холодник отличается от свекольника и холодного борща тем, что не содержит мяса. В некоторых рецептах он готовится только на свекольном отваре, в то время как свекольник могут приправлять квасом, просто кефиром или другими кисломолочными продуктами.

Есть мнение, что свекольник, холодник и холодный борщ — это разные названия для одного супа. Однако кулинария допускает различные интерпретации и каждый может выбрать тот вариант, который ему нравится больше всего.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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