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Лобио по-имеретински: безумно вкусная и полезная грузинская закуска из красной фасоли

Лобио по-имеретински: закуска из фасоли с истинным грузинским колоритом

1:56
Еда

Предлагаем вам рецепт лобио по-имеретински, которое готовится из красной фасоли и получается просто изумительно вкусным! Попробуйте!

Лобио по-имеретински: закуска из фасоли с истинным грузинским колоритом
Фото: commons.wikimedia.org by Georgian Recipes, CC BY 3.0

Ингредиенты:

  • 1 кг красной сухой фасоли,
  • 1 средняя луковица,
  • 1 средний корень сельдерея,
  • 1 корень петрушки,
  • 1 стакан грецких орехов,
  • 3 зубчика чеснока,
  • молотый кориандр, уцхо-сунели, хмели-сунели, красный перец — по вкусу,
  • 1 столовая ложка соуса квацарахи или ткемали,
  • кольца лука и лаваш для украшения.

Инструкции:

  1. Подготовьте красную сухую фасоль, замочив её в холодной воде на 6 часов. После этого слейте воду и промойте фасоль. Затем залейте фасоль свежей холодной водой и варите на среднем огне в течение примерно 3 часов.
  2. Через 1,5 часа добавьте в кастрюлю целую среднюю луковицу, корень сельдерея и корень петрушки.
  3. Во время варки фасоли приготовьте заправку. Пропустите через мясорубку грецкие орехи и зубчики чеснока. Добавьте молотый кориандр, уцхо-сунели, хмели-сунели и красный перец по вкусу. Налейте немного жидкости из кастрюли с фасолью, чтобы все ингредиенты хорошо смешались. Затем добавьте столовую ложку соуса квацарахи или ткемали.
  4. За 5 минут до того, как фасоль будет готова, добавьте приготовленную заправку в кастрюлю. Посолите по вкусу и добавьте несколько целых веточек кинзы, петрушки и сельдерея для аромата. Потушите блюдо под крышкой еще 5 минут.
  5. Подавайте лобио горячим в глиняных горшочках, украсив верхушку блюда кольцами лука и грецким орехом.

Можете подавать лобио с грузинским лавашом или кукурузной лепёшкой, но это необязательно. Приятного аппетита!

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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