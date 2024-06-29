Лобио по-имеретински: безумно вкусная и полезная грузинская закуска из красной фасоли

Лобио по-имеретински: закуска из фасоли с истинным грузинским колоритом

1:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Предлагаем вам рецепт лобио по-имеретински, которое готовится из красной фасоли и получается просто изумительно вкусным! Попробуйте!

Фото: commons.wikimedia.org by Georgian Recipes, CC BY 3.0

Ингредиенты:

1 кг красной сухой фасоли,

1 средняя луковица,

1 средний корень сельдерея,

1 корень петрушки,

1 стакан грецких орехов,

3 зубчика чеснока,

молотый кориандр, уцхо-сунели, хмели-сунели, красный перец — по вкусу,

1 столовая ложка соуса квацарахи или ткемали,

кольца лука и лаваш для украшения.

Инструкции:

Подготовьте красную сухую фасоль, замочив её в холодной воде на 6 часов. После этого слейте воду и промойте фасоль. Затем залейте фасоль свежей холодной водой и варите на среднем огне в течение примерно 3 часов. Через 1,5 часа добавьте в кастрюлю целую среднюю луковицу, корень сельдерея и корень петрушки. Во время варки фасоли приготовьте заправку. Пропустите через мясорубку грецкие орехи и зубчики чеснока. Добавьте молотый кориандр, уцхо-сунели, хмели-сунели и красный перец по вкусу. Налейте немного жидкости из кастрюли с фасолью, чтобы все ингредиенты хорошо смешались. Затем добавьте столовую ложку соуса квацарахи или ткемали. За 5 минут до того, как фасоль будет готова, добавьте приготовленную заправку в кастрюлю. Посолите по вкусу и добавьте несколько целых веточек кинзы, петрушки и сельдерея для аромата. Потушите блюдо под крышкой еще 5 минут. Подавайте лобио горячим в глиняных горшочках, украсив верхушку блюда кольцами лука и грецким орехом.

Можете подавать лобио с грузинским лавашом или кукурузной лепёшкой, но это необязательно. Приятного аппетита!