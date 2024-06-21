Рисовая запеканка с брокколи на кокосовом молоке: сытно и полезно

Рисовая запеканка с брокколи: сытный ужин всего за час

Эта крайне питательная рисовая запеканка с брокколи на кокосовом молоке готовится очень быстро. Вы получите вкусный и сытный ужин всего за час.

Фото: flickr.com by Katrin Gilger is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

4 чашки соцветий брокколи

3 чашки приготовленного коричневого риса

1 стакан воды

1 стакан овощного бульона

1/2 стакана жирного кокосового молока

1/3 стакана пищевых дрожжей

1/2 чайной ложки мелкой морской соли

1/2 чайной ложки чесночных гранул

1 столовая ложка пшеничной муки

Кокосовое масло

Приготовление

Разогрейте духовку до 200 градусов. С помощью блендера смешайте кокосовое молоко, воду, дрожжи, соль, чесночные гранулы, бульон и муку. Смажьте форму кокосовым маслом, затем выложите на дно формы половину соцветий брокколи. Выложите приготовленный рис поверх брокколи, затем выложите на рис остальную часть брокколи. Вылейте приготовленный ранее соус на рис и брокколи. Накройте форму алюминиевой фольгой и запекайте 30 минут. Снимите алюминиевую фольгу и запекайте еще 10–15 минут.