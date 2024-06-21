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Рисовая запеканка с брокколи на кокосовом молоке: сытно и полезно

Рисовая запеканка с брокколи: сытный ужин всего за час

Еда

Эта крайне питательная рисовая запеканка с брокколи на кокосовом молоке готовится очень быстро. Вы получите вкусный и сытный ужин всего за час.

Рисовая запеканка с брокколи: сытный ужин всего за час
Фото: flickr.com by Katrin Gilger is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 4 чашки соцветий брокколи
  • 3 чашки приготовленного коричневого риса
  • 1 стакан воды
  • 1 стакан овощного бульона
  • 1/2 стакана жирного кокосового молока
  • 1/3 стакана пищевых дрожжей
  • 1/2 чайной ложки мелкой морской соли
  • 1/2 чайной ложки чесночных гранул
  • 1 столовая ложка пшеничной муки
  • Кокосовое масло

Приготовление

Разогрейте духовку до 200 градусов. С помощью блендера смешайте кокосовое молоко, воду, дрожжи, соль, чесночные гранулы, бульон и муку. Смажьте форму кокосовым маслом, затем выложите на дно формы половину соцветий брокколи. Выложите приготовленный рис поверх брокколи, затем выложите на рис остальную часть брокколи.  Вылейте приготовленный ранее соус на рис и брокколи. Накройте форму алюминиевой фольгой и запекайте 30 минут. Снимите алюминиевую фольгу и запекайте еще 10–15 минут.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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