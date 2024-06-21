Рисовая запеканка с брокколи на кокосовом молоке: сытно и полезно

Эта крайне питательная рисовая запеканка с брокколи на кокосовом молоке готовится очень быстро. Вы получите вкусный и сытный ужин всего за час.
Разогрейте духовку до 200 градусов. С помощью блендера смешайте кокосовое молоко, воду, дрожжи, соль, чесночные гранулы, бульон и муку. Смажьте форму кокосовым маслом, затем выложите на дно формы половину соцветий брокколи. Выложите приготовленный рис поверх брокколи, затем выложите на рис остальную часть брокколи. Вылейте приготовленный ранее соус на рис и брокколи. Накройте форму алюминиевой фольгой и запекайте 30 минут. Снимите алюминиевую фольгу и запекайте еще 10–15 минут.
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