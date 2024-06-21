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Готовим дома лепёшки из цельнозерновой муки. Это очень просто!

Как приготовить домашнюю лепёшку из цельнозерновой муки

0:56
Еда

Откажитесь от вредных для здоровья лепёшек, купленных в магазине, и приготовьте тортилью самостоятельно дома, используя всего четыре ингредиента.

Как приготовить домашнюю лепёшку из цельнозерновой муки
Фото: Pexels by Klaus Nielsen is licensed under CC0

Ингредиенты

  • 2 стакана белой цельнозерновой муки
  • 2/3 стакана тёплой воды
  • 3 столовые ложки оливкового масла
  • 1/2 чайной ложки соли

Приготовление

Смешайте в миске муку, масло и соль. Медленно добавляйте тёплую воду, помешивая. У вас должно получиться крутое тесто. При необходимости добавьте ещё немного воды. Выложите тесто на стол и месите не менее двух минут. Верните тесто в миску и дайте ему отдохнуть 20 минут. Разделите тесто на восемь равных шариков. Раскатайте каждый шарик в круг как можно тоньше. Нагрейте сковороду на среднем огне и слегка смажьте её маслом. Поджарьте лепёшки.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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