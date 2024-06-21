Готовим дома лепёшки из цельнозерновой муки. Это очень просто!

Откажитесь от вредных для здоровья лепёшек, купленных в магазине, и приготовьте тортилью самостоятельно дома, используя всего четыре ингредиента.
Смешайте в миске муку, масло и соль. Медленно добавляйте тёплую воду, помешивая. У вас должно получиться крутое тесто. При необходимости добавьте ещё немного воды. Выложите тесто на стол и месите не менее двух минут. Верните тесто в миску и дайте ему отдохнуть 20 минут. Разделите тесто на восемь равных шариков. Раскатайте каждый шарик в круг как можно тоньше. Нагрейте сковороду на среднем огне и слегка смажьте её маслом. Поджарьте лепёшки.
Принцессе тяжело появляться на публике во время лечения рака.