Готовим дома лепёшки из цельнозерновой муки. Это очень просто!

Как приготовить домашнюю лепёшку из цельнозерновой муки

0:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Откажитесь от вредных для здоровья лепёшек, купленных в магазине, и приготовьте тортилью самостоятельно дома, используя всего четыре ингредиента.

Фото: Pexels by Klaus Nielsen is licensed under CC0

Ингредиенты

2 стакана белой цельнозерновой муки

2/3 стакана тёплой воды

3 столовые ложки оливкового масла

1/2 чайной ложки соли

Приготовление

Смешайте в миске муку, масло и соль. Медленно добавляйте тёплую воду, помешивая. У вас должно получиться крутое тесто. При необходимости добавьте ещё немного воды. Выложите тесто на стол и месите не менее двух минут. Верните тесто в миску и дайте ему отдохнуть 20 минут. Разделите тесто на восемь равных шариков. Раскатайте каждый шарик в круг как можно тоньше. Нагрейте сковороду на среднем огне и слегка смажьте её маслом. Поджарьте лепёшки.