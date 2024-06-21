Приготовьте суп-пюре из красной чечевицы и тыквы с карри

Суп-пюре из красной чечевицы и тыквы с карри: быстро и вкусно

1:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Чечевица является сытным продуктом, богатым железом, фолиевой кислотой и растительным белком. Предлагаем вам быстрый и простой рецепт сытного и ароматного чечевичного супа-пюре.

Фото: commons.wikimedia.org by Laia Gil is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Ингредиенты

Тыквенное пюре

6 чашек овощного бульона

1 чашка сушёной красной чечевицы

2 зубчика чеснока

1 луковица

1 столовая ложка оливкового масла

1 столовая ложка тёртого имбиря

1 столовая ложка порошка карри

Соль

Приготовление

Нарежьте кубиками лук и измельчите чеснок. Нагрейте оливковое масло в большой кастрюле на среднем огне. Обжарьте лук, чеснок и имбирь. Влейте тыквенное пюре и бульон. Добавьте красную чечевицу, затем добавьте порошок карри. Перемешайте. Накройте кастрюлю крышкой и увеличьте огонь до среднего. Доведите до кипения, затем дайте настояться 20 минут. Взбейте блендером. Добавьте соль по вкусу.