Йогуртовое парфе с гранолой и вишнёвым компотом: полезная вкуснятина на завтрак

Этот десерт готовится быстро и легко. Йогуртовое парфе идеально подходит для тех дней, когда всё, что вам нужно, — это насладиться воздушным и нежным десертом с гранолой, ягодами и фруктами.

Фото: flickr.com by Benson Kua is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic