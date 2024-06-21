Йогуртовое парфе с гранолой и вишнёвым компотом: полезная вкуснятина на завтрак

Этот десерт готовится быстро и легко. Йогуртовое парфе идеально подходит для тех дней, когда всё, что вам нужно, — это насладиться воздушным и нежным десертом с гранолой, ягодами и фруктами.
В небольшую кастрюлю положите вишню, цедру апельсина и сок. Нагрейте смесь на среднем огне до появления пузырьков, затем убавьте огонь до средне-слабого. Дайте смеси покипеть около 10 минут, слегка разминая фрукты и время от времени помешивая. Попробуйте компот и проверьте его сладость. При необходимости добавьте натуральные подсластители.
Выкладывайте парфе слоями в чашу: 1/4 стакана йогурта, затем 1/4 стакана вишнёвого компота, затем две столовые ложки гранолы. Повторяйте, пока не будут использованы все ингредиенты.
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