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Йогуртовое парфе с гранолой и вишнёвым компотом: полезная вкуснятина на завтрак

Рецепт йогуртового парфе с вишнёвым компотом

Еда

Этот десерт готовится быстро и легко. Йогуртовое парфе идеально подходит для тех дней, когда всё, что вам нужно, — это насладиться воздушным и нежным десертом с гранолой, ягодами и фруктами. 

Рецепт йогуртового парфе с вишнёвым компотом
Фото: flickr.com by Benson Kua is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

Для компота

  • 2 чашки вишни, разрезанной пополам и без косточек
  • Цедра 1 апельсина
  • 2 столовые ложки апельсинового сока
  • Мёд, нектар агавы или кленовый сироп (по желанию)

Для парфе

  • 1 чашка греческого йогурта
  • 1/2 стакана гранолы

Приготовление

В небольшую кастрюлю положите вишню, цедру апельсина и сок. Нагрейте смесь на среднем огне до появления пузырьков, затем убавьте огонь до средне-слабого. Дайте смеси покипеть около 10 минут, слегка разминая фрукты и время от времени помешивая. Попробуйте компот и проверьте его сладость. При необходимости добавьте натуральные подсластители.

Выкладывайте парфе слоями в чашу: 1/4 стакана йогурта, затем 1/4 стакана вишнёвого компота, затем две столовые ложки гранолы. Повторяйте, пока не будут использованы все ингредиенты.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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