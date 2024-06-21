Киноа по-мексикански: на курином бульоне с томатами, фасолью и зеленью

В киноа больше белка и клетчатки, чем в других злаках. Предлагаем вам простой рецепт с этой крупой: на приготовление этого блюда по-мексикански уйдёт не более 20 минут.
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Ингредиенты
400 г помидоров
Банка консервированной фасоли
1,5 стакана куриного бульона
1 чашка киноа, промыть
1/3 стакана свежей кинзы, нарезанной
1 луковица, нарезанная кубиками
1 зубчик чеснока, измельчённый
Соль и перец
Сок половины лайма
Приготовление
В кастрюле смешайте все ингредиенты, кроме кинзы. Доведите до кипения на среднем огне. Готовьте, пока киноа не впитает всю жидкость. Выключите огонь. Оставьте кастрюлю, накрыв крышкой, на 15 минут. Добавьте кинзу и подавайте.