Киноа по-мексикански: на курином бульоне с томатами, фасолью и зеленью

Киноа по-мексикански: крупа варится на курином бульоне

0:53 Your browser does not support the audio element. Еда

В киноа больше белка и клетчатки, чем в других злаках. Предлагаем вам простой рецепт с этой крупой: на приготовление этого блюда по-мексикански уйдёт не более 20 минут.

Фото: Own work by H.hristov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Ингредиенты

400 г помидоров

Банка консервированной фасоли

1,5 стакана куриного бульона

1 чашка киноа, промыть

1/3 стакана свежей кинзы, нарезанной

1 луковица, нарезанная кубиками

1 зубчик чеснока, измельчённый

Соль и перец

Сок половины лайма

Приготовление

В кастрюле смешайте все ингредиенты, кроме кинзы. Доведите до кипения на среднем огне. Готовьте, пока киноа не впитает всю жидкость. Выключите огонь. Оставьте кастрюлю, накрыв крышкой, на 15 минут. Добавьте кинзу и подавайте.