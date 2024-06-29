Зелёный суп-пюре из зелёной фасоли, горошка, щавеля: можно есть горячим или холодным

Зелёный крем-суп: готовим его с зелёной фасолью, щавелем, авокадо и рукколой

1:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот витаминный суп можно приготовить в любое время года и даже менять рецепт в соответствии с вашими потребностями и предпочтениями.

Фото: flickr.com by Lablascovegmenu, CC BY 2.0

Например, если вам нужно сделать его постным, просто не используйте куриный бульон. В летние месяцы можно подавать холодным и добавить свежие пряные травы, чтобы придать вкусу яркость.

Вам потребуются следующие ингредиенты:

Зелёная фасоль тонкая (200 г, можно взять свежую или замороженную),

Зелёный горошек (1/2 упаковки, 200 г),

Щавель — (100 г),

Авокадо (1 шт.),

Бульон куриный (450 мл),

Лук репчатый (1 шт.),

Чеснок (4 зубчика),

Руккола (50 г),

Масло оливковое (1 ст. л.),

Маслины (100 г),

Соль по вкусу,

Перец по вкусу.

Инструкции по приготовлению:

Нагрейте масло в кастрюле, после чего обжарьте на нём мелко нарезанный лук до прозрачности и мягкости. Положите в кастрюлю горох и фасол, варите 3-4 минуты, после чего влейте бульон. Готовьте 10-12 минут, время от времени помешивая. Положите в кастрюлю щавель, варите всё вместе ещё около 5 минут. Выключите огонь, положите в суп мякоть авокадо и измельчённый чеснок. Затем пюрируйте суп блендером. Добавьте соль и перец. При подаче положите в суп рукколу и маслины.

Этот витаминный суп будет полезным дополнением к вашему рациону, насытив и оздоравливая вас одновременно.