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Зелёный суп-пюре из зелёной фасоли, горошка, щавеля: можно есть горячим или холодным

Зелёный крем-суп: готовим его с зелёной фасолью, щавелем, авокадо и рукколой

1:38
Еда

Этот витаминный суп можно приготовить в любое время года и даже менять рецепт в соответствии с вашими потребностями и предпочтениями.

Зелёный крем-суп: готовим его с зелёной фасолью, щавелем, авокадо и рукколой
Фото: flickr.com by Lablascovegmenu, CC BY 2.0

Например, если вам нужно сделать его постным, просто не используйте куриный бульон. В летние месяцы можно подавать холодным и добавить свежие пряные травы, чтобы придать вкусу яркость.

Вам потребуются следующие ингредиенты:

  • Зелёная фасоль тонкая (200 г, можно взять свежую или замороженную),
  • Зелёный горошек (1/2 упаковки, 200 г),
  • Щавель — (100 г),
  • Авокадо (1 шт.),
  • Бульон куриный (450 мл),
  • Лук репчатый (1 шт.),
  • Чеснок (4 зубчика),
  • Руккола (50 г),
  • Масло оливковое (1 ст. л.),
  • Маслины (100 г),
  • Соль по вкусу,
  • Перец по вкусу.

Инструкции по приготовлению:

  1. Нагрейте масло в кастрюле, после чего обжарьте на нём мелко нарезанный лук до прозрачности и мягкости.
  2. Положите в кастрюлю горох и фасол, варите 3-4 минуты, после чего влейте бульон. Готовьте 10-12 минут, время от времени помешивая. Положите в кастрюлю щавель, варите всё вместе ещё около 5 минут.
  3. Выключите огонь, положите в суп мякоть авокадо и измельчённый чеснок. Затем пюрируйте суп блендером. Добавьте соль и перец.
  4. При подаче положите в суп рукколу и маслины.

Этот витаминный суп будет полезным дополнением к вашему рациону, насытив и оздоравливая вас одновременно.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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