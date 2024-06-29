Зелёный суп-пюре из зелёной фасоли, горошка, щавеля: можно есть горячим или холодным
Зелёный крем-суп: готовим его с зелёной фасолью, щавелем, авокадо и рукколой
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Этот витаминный суп можно приготовить в любое время года и даже менять рецепт в соответствии с вашими потребностями и предпочтениями.
Фото: flickr.com by Lablascovegmenu, CC BY 2.0
Например, если вам нужно сделать его постным, просто не используйте куриный бульон. В летние месяцы можно подавать холодным и добавить свежие пряные травы, чтобы придать вкусу яркость.
Вам потребуются следующие ингредиенты:
- Зелёная фасоль тонкая (200 г, можно взять свежую или замороженную),
- Зелёный горошек (1/2 упаковки, 200 г),
- Щавель — (100 г),
- Авокадо (1 шт.),
- Бульон куриный (450 мл),
- Лук репчатый (1 шт.),
- Чеснок (4 зубчика),
- Руккола (50 г),
- Масло оливковое (1 ст. л.),
- Маслины (100 г),
- Соль по вкусу,
- Перец по вкусу.
Инструкции по приготовлению:
- Нагрейте масло в кастрюле, после чего обжарьте на нём мелко нарезанный лук до прозрачности и мягкости.
- Положите в кастрюлю горох и фасол, варите 3-4 минуты, после чего влейте бульон. Готовьте 10-12 минут, время от времени помешивая. Положите в кастрюлю щавель, варите всё вместе ещё около 5 минут.
- Выключите огонь, положите в суп мякоть авокадо и измельчённый чеснок. Затем пюрируйте суп блендером. Добавьте соль и перец.
- При подаче положите в суп рукколу и маслины.
Этот витаминный суп будет полезным дополнением к вашему рациону, насытив и оздоравливая вас одновременно.
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру