Средиземноморская кухня: ароматный суп с креветками, рисом, овощами и травами

Средиземноморский суп с креветками и рисом: ароматное блюдо

1:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот суп с морепродуктами и рисом, богатый клетчаткой и белком, обязательно придётся по вкусу тем, кто предпочитает средиземноморскую диету.

Фото: commons.wikimedia.org by BR is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

400 г нарезанных кубиками помидоров

750 г очищенных креветок

5 чашек куриного бульона

4 чашки свежего шпината

2 чашки приготовленного коричневого риса

1 чашка нарезанного кубиками белого лука

1 чашка нарезанного кубиками сладкого перца

1 столовая ложка оливкового масла

1 столовая ложка сушёного тимьяна

1 столовая ложка измельчённого чеснока

Соль и молотый перец

Свежая петрушка, нарезанная

Свежевыжатый лимонный сок

Лавровый лист

Оливковое масло

Приготовление