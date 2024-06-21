Средиземноморская кухня: ароматный суп с креветками, рисом, овощами и травами

Этот суп с морепродуктами и рисом, богатый клетчаткой и белком, обязательно придётся по вкусу тем, кто предпочитает средиземноморскую диету.
Фото: commons.wikimedia.org by BR is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Ингредиенты
400 г нарезанных кубиками помидоров
750 г очищенных креветок
5 чашек куриного бульона
4 чашки свежего шпината
2 чашки приготовленного коричневого риса
1 чашка нарезанного кубиками белого лука
1 чашка нарезанного кубиками сладкого перца
1 столовая ложка оливкового масла
1 столовая ложка сушёного тимьяна
1 столовая ложка измельчённого чеснока
Соль и молотый перец
Свежая петрушка, нарезанная
Свежевыжатый лимонный сок
Лавровый лист
Оливковое масло
Приготовление
Нагрейте оливковое масло в сковороде. Поджарьте креветки 6–8 минут. Посолите и поперчите. Отложите готовые креветки в сторону.
Обжарьте лук и чеснок в течение 2 минут. Добавьте сушёный тимьян и готовьте 1 минуту. Влейте куриный бульон, затем добавьте помидоры и приготовленный коричневый рис. Доведите до кипения. Приправьте солью и перцем, затем добавьте лавровый лист.
Уменьшите огонь до минимума и накройте крышкой. Дайте настояться 20 минут. Добавьте нарезанный кубиками сладкий перец и свежий шпинат. Помешивайте, готовьте 10 минут. Посолите и поперчите. Перед подачей украсьте петрушкой и добавьте лимонный сок.