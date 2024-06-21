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Средиземноморская кухня: ароматный суп с креветками, рисом, овощами и травами

Средиземноморский суп с креветками и рисом: ароматное блюдо

1:39
Еда

Этот суп с морепродуктами и рисом, богатый клетчаткой и белком, обязательно придётся по вкусу тем, кто предпочитает средиземноморскую диету.

Средиземноморский суп с креветками и рисом: ароматное блюдо
Фото: commons.wikimedia.org by BR is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

  • 400 г нарезанных кубиками помидоров
  • 750 г очищенных креветок
  • 5 чашек куриного бульона
  • 4 чашки свежего шпината
  • 2 чашки приготовленного коричневого риса
  • 1 чашка нарезанного кубиками белого лука
  • 1 чашка нарезанного кубиками сладкого перца
  • 1 столовая ложка оливкового масла
  • 1 столовая ложка сушёного тимьяна
  • 1 столовая ложка измельчённого чеснока
  • Соль и молотый перец
  • Свежая петрушка, нарезанная
  • Свежевыжатый лимонный сок
  • Лавровый лист
  • Оливковое масло

Приготовление

  1. Нагрейте оливковое масло в сковороде. Поджарьте креветки 6–8 минут. Посолите и поперчите. Отложите готовые креветки в сторону. 
  2. Обжарьте лук и чеснок в течение 2 минут. Добавьте сушёный тимьян и готовьте 1 минуту. Влейте куриный бульон, затем добавьте помидоры и приготовленный коричневый рис. Доведите до кипения. Приправьте солью и перцем, затем добавьте лавровый лист.
  3. Уменьшите огонь до минимума и накройте крышкой. Дайте настояться 20 минут. Добавьте нарезанный кубиками сладкий перец и свежий шпинат. Помешивайте, готовьте 10 минут. Посолите и поперчите. Перед подачей украсьте петрушкой и добавьте лимонный сок.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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