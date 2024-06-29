Стекло, керамика, силикон, пластик, металл, алюминий: какую посуду можно использовать для микроволновки?

Какую посуду можно использовать в микроволновке, а какую — нельзя?

2:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы используете микроволновую печь для приготовления и разогревания пищи, важно знать, какую посуду можно использовать для этой цели, чтобы избежать повреждений и обеспечить безопасность. Вот некоторые рекомендации.

Фото: zh.wikipedia.org by Ген, CC BY-SA 1.0

Можно использовать:

Стеклянную посуду, особенно термостойкое стекло без металлической краски. Стекло является хорошим выбором для разогрева и приготовления пищи в микроволновке, так как оно равномерно распределяет тепло. Убедитесь, что посуда не слишком лёгкая, так как она может быть сделана из материала, не предназначенного для использования в микроволновке.

Керамическую посуду, но обратите внимание, чтобы на ней не было металлической покрытия или позолоты. Керамика может нагреваться, поэтому используйте прихватки, чтобы не обжечься.

Силиконовые формы, которые безопасны для использования в микроволновой печи. Их можно использовать для приготовления выпечки, запеканок, овощей и других блюд.

Бумагу для выпечки, которую можно использовать для накрытия продуктов или приготовления небольших блюд.

Нельзя использовать:

Металлическую посуду, включая консервные банки. Металл отражает микроволны, что может вызвать искры и даже пожар. Поэтому избегайте использования металлической посуды в микроволновке.

Одноразовые контейнеры или упаковки из пластика, такие как стаканчики или баночки от йогурта. Они не предназначены для высоких температур и могут расплавиться или выделять вредные вещества при нагревании.

Хрусталь, так как он может содержать металлы, которые не предназначены для использования в микроволновке.

Алюминиевую фольгу, так как она может вызвать искры и загореться.

Бумажные пакеты, так как они могут загореться или выделять вредные вещества при нагревании.

Под вопросом:

Пластиковую посуду. Есть некоторые опасения относительно использования пластика в микроволновой печи, поэтому лучше использовать стеклянную или керамическую посуду вместо пластиковой. Избегайте использования старых деформированных или треснувших пластиковых контейнеров.

Пищевую плёнку. Хотя она может использоваться для прикрытия посуды или продуктов в микроволновке, следует обратить внимание, чтобы она не касалась пищи, чтобы избежать выделения вредных веществ.

Помните, что эти рекомендации помогут вам сделать правильный выбор посуды для использования в микроволновой печи, и придерживайтесь их, чтобы обеспечить безопасность для здоровья и избежать повреждений вашей печи.