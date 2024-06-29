Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Археологи обнаружили в Австралии реликварий 1500-летней давности
Эксперт назвал преимущества морской косметики
Анфиса Чехова рассказала о происшествии на дне рождения собаки
Россиянам рассказали, почему кошка кусается, когда ее гладят
Стюардесса раскрыла способ реже посещать туалет во время полетов
Какую посуду можно использовать в микроволновке, а какую — нельзя?
Цикорий устраняет запоры и улучшает аппетит
Ремейк "Ворона" получил возрастной рейтинг "R"
Овечкин выступит в матче российских звёзд НХЛ и КХЛ
Сушим клубнику в духовке правильно: это небыстро, но результат того стоит

Как высушить клубнику в духовке?

1:56
Еда

Хотите сушить свежую клубнику в духовке? Вот простой и эффективный способ, которым можно воспользоваться дома!

Как высушить клубнику в духовке?
Фото: commons.wikimedia.org by Rob Bertholf, CC BY 3.0

Ингредиенты:

  • Свежая клубника

Инструкции:

  1. Начните с тщательной подготовки свежей клубники. Вымойте ягоды и обсушите их тщательно, чтобы удалить излишки влаги.
  2. Предварительная обработка не требуется. Просто разрежьте ягоды на половинки или оставьте их целыми, в зависимости от ваших предпочтений.
  3. Предварительно разогрейте духовку до 50-60°C. Это должна быть очень низкая температура, чтобы сушить клубнику, а не испечь её.
  4. Равномерно распределите клубнику на противне, покрытом пергаментной бумагой. Убедитесь, что ягоды не соприкасаются друг с другом, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха.
  5. Оставьте дверцу духовки приоткрытой, чтобы избежать скопления влаги. Это поможет клубнике сушиться равномерно.
  6. Сушите клубнику в духовке в течение 4-6 часов или до тех пор, пока она полностью не высохнет. Время может варьироваться в зависимости от размера и влажности ягод.
  7. Периодически проверяйте состояние клубники, чтобы не пересушить её. Готовая клубника будет упругой и без признаков влажности.
  8. Когда клубника полностью высохнет, вытащите противень из духовки и оставьте ягоды остужаться до комнатной температуры.
  9. Сушеную клубнику можно упаковать в плотно закрывающийся контейнер или пакет для сохранения свежести. Храните её в прохладном и сухом месте.

Теперь у вас есть домашняя сушёная клубника, которую можно употреблять в качестве полезной закуски, добавлять в каши, выпечку или любые другие блюда. Наслаждайтесь её ярким вкусом и сохраняйте свежесть на длительное время!

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Когда скашивать ботву клубники: знатоки подсказали точно

Клубника — это популярная ягодная культура, которая обладает великолепным вкусом и является богатым источником витаминов и антиоксидантов.

Время после сбора ягод - идеальное для скашивания ботвы клубники
Кейт Миддлтон пришлось надеть парик и нарастить брови для выхода на публику
Стало известно, каким образом Кейт Миддлтон попыталась скрыть на публике последствия химиотерапии
Как спасти помидоры от жары: эффективные способы защиты для богатого урожая
Как приготовить клубничное варенье-пятиминутку: рассказал шеф-повар
Полностью НАТО из акватории Чёрного моря мы не выдавим, но потесним Дмитрий Плотников В Тель-Авиве не учитывают, что у РФ гораздо больше возможностей навредить Израилю Любовь Степушова Алексей Венецианов принял смерть как Вещий Олег Сергей Лебедев
Хотите получить богатый урожай баклажанов? Устраните проблему пустоцветов!
Сводка с фронта: ВС РФ атакуют базу ГУР Украины, Белоусов приказал "принять меры в Чёрном море"
Чтобы двигатель не умер раньше времени: вот какое масло надо заливать летом, чтобы не было проблем
Чтобы двигатель не умер раньше времени: вот какое масло надо заливать летом, чтобы не было проблем
Последние материалы
Актриса Меган Фокс удивила фанатов своим образом
Специалист бьюти-индустрии рассказала о правильном выборе кистей для макияжа
Турист в Зеленоградске попал в реанимацию после купания в море
The Conversation: VR-терапия помогла взять под контроль слуховые галлюцинации
Стало известно, что привлекает бродячих собак
Йогурт полезнее всего есть на ночь
Как высушить клубнику в духовке?
В фильме "Властелин колец" про Голлума появятся персонажи из картин Питера Джексона
Рентабельный промысел: крабы-стригуны Бэрда активизировались у побережья Камчатки
Что понимается как объект имущественного страхования?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников