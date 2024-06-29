Сушим клубнику в духовке правильно: это небыстро, но результат того стоит

Как высушить клубнику в духовке?

1:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите сушить свежую клубнику в духовке? Вот простой и эффективный способ, которым можно воспользоваться дома!

Фото: commons.wikimedia.org by Rob Bertholf, CC BY 3.0

Ингредиенты:

Свежая клубника

Инструкции:

Начните с тщательной подготовки свежей клубники. Вымойте ягоды и обсушите их тщательно, чтобы удалить излишки влаги. Предварительная обработка не требуется. Просто разрежьте ягоды на половинки или оставьте их целыми, в зависимости от ваших предпочтений. Предварительно разогрейте духовку до 50-60°C. Это должна быть очень низкая температура, чтобы сушить клубнику, а не испечь её. Равномерно распределите клубнику на противне, покрытом пергаментной бумагой. Убедитесь, что ягоды не соприкасаются друг с другом, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха. Оставьте дверцу духовки приоткрытой, чтобы избежать скопления влаги. Это поможет клубнике сушиться равномерно. Сушите клубнику в духовке в течение 4-6 часов или до тех пор, пока она полностью не высохнет. Время может варьироваться в зависимости от размера и влажности ягод. Периодически проверяйте состояние клубники, чтобы не пересушить её. Готовая клубника будет упругой и без признаков влажности. Когда клубника полностью высохнет, вытащите противень из духовки и оставьте ягоды остужаться до комнатной температуры. Сушеную клубнику можно упаковать в плотно закрывающийся контейнер или пакет для сохранения свежести. Храните её в прохладном и сухом месте.

Теперь у вас есть домашняя сушёная клубника, которую можно употреблять в качестве полезной закуски, добавлять в каши, выпечку или любые другие блюда. Наслаждайтесь её ярким вкусом и сохраняйте свежесть на длительное время!