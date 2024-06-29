Не только салаты: оладьи из сладкой консервированной кукурузы с йогуртом

Оладьи из кукурузы с йогуртом: вкусный завтрак или ужин из одной банки консервов

1:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Предлагаем вам простой и вкусный рецепт оладий из кукурузы с натуральным йогуртом. Вы сами можете убедиться, какими вкусными получаются оладьи с таким неожиданным ингредиентом!

Фото: commons.wikimedia.org by Midori, CC BY 3.0

Ингредиенты:

1 банка (340 г) сладкой кукурузы Bonduelle,

2 куриных яйца,

60 мл молока,

200 г пшеничной муки,

3 ст. л. подсолнечного масла,

300 мл натурального йогурта,

Щепотка соли.

Приготовление:

В миске разбейте яйца и добавьте молоко. Взбейте всё венчиком до получения гладкой смеси. Добавьте щепотку соли и перемешайте. Отведите немного кукурузы из банки и отложите. Оставшуюся кукурузу измельчите в блендере до состояния пюре. Добавьте кукурузу-пюре в яично-молочную смесь и хорошо перемешайте. Добавьте пшеничную муку и снова хорошо перемешайте, чтобы получилось однородное тесто. Разогрейте сковороду и добавьте немного подсолнечного масла. Выкладывайте тесто на сковороду, образуя оладьи. Обжарьте их на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки. Подавайте оладьи с натуральным йогуртом. Дополнительно украсьте их остатками сладкой кукурузы.

Эти оладьи из кукурузы со сливочным йогуртом станут отличным выбором для завтрака или полдника. Следуя простому рецепту, вы сможете насладиться вкусом и ароматом этого блюда!