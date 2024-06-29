Не только салаты: оладьи из сладкой консервированной кукурузы с йогуртом

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Оладьи из кукурузы с йогуртом: вкусный завтрак или ужин из одной банки консервов

1:34
Еда

Предлагаем вам простой и вкусный рецепт оладий из кукурузы с натуральным йогуртом. Вы сами можете убедиться, какими вкусными получаются оладьи с таким неожиданным ингредиентом!

Оладьи из кукурузы с йогуртом: вкусный завтрак или ужин из одной банки консервов
Фото: commons.wikimedia.org by Midori, CC BY 3.0

Ингредиенты:

  • 1 банка (340 г) сладкой кукурузы Bonduelle,
  • 2 куриных яйца,
  • 60 мл молока,
  • 200 г пшеничной муки,
  • 3 ст. л. подсолнечного масла,
  • 300 мл натурального йогурта,
  • Щепотка соли.

Приготовление:

  1. В миске разбейте яйца и добавьте молоко. Взбейте всё венчиком до получения гладкой смеси. Добавьте щепотку соли и перемешайте.
  2. Отведите немного кукурузы из банки и отложите. Оставшуюся кукурузу измельчите в блендере до состояния пюре.
  3. Добавьте кукурузу-пюре в яично-молочную смесь и хорошо перемешайте. Добавьте пшеничную муку и снова хорошо перемешайте, чтобы получилось однородное тесто.
  4. Разогрейте сковороду и добавьте немного подсолнечного масла. Выкладывайте тесто на сковороду, образуя оладьи. Обжарьте их на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки.
  5. Подавайте оладьи с натуральным йогуртом. Дополнительно украсьте их остатками сладкой кукурузы.

Эти оладьи из кукурузы со сливочным йогуртом станут отличным выбором для завтрака или полдника. Следуя простому рецепту, вы сможете насладиться вкусом и ароматом этого блюда!

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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