Не только салаты: оладьи из сладкой консервированной кукурузы с йогуртом
Оладьи из кукурузы с йогуртом: вкусный завтрак или ужин из одной банки консервов
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Предлагаем вам простой и вкусный рецепт оладий из кукурузы с натуральным йогуртом. Вы сами можете убедиться, какими вкусными получаются оладьи с таким неожиданным ингредиентом!
Фото: commons.wikimedia.org by Midori, CC BY 3.0
Ингредиенты:
- 1 банка (340 г) сладкой кукурузы Bonduelle,
- 2 куриных яйца,
- 60 мл молока,
- 200 г пшеничной муки,
- 3 ст. л. подсолнечного масла,
- 300 мл натурального йогурта,
- Щепотка соли.
Приготовление:
- В миске разбейте яйца и добавьте молоко. Взбейте всё венчиком до получения гладкой смеси. Добавьте щепотку соли и перемешайте.
- Отведите немного кукурузы из банки и отложите. Оставшуюся кукурузу измельчите в блендере до состояния пюре.
- Добавьте кукурузу-пюре в яично-молочную смесь и хорошо перемешайте. Добавьте пшеничную муку и снова хорошо перемешайте, чтобы получилось однородное тесто.
- Разогрейте сковороду и добавьте немного подсолнечного масла. Выкладывайте тесто на сковороду, образуя оладьи. Обжарьте их на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки.
- Подавайте оладьи с натуральным йогуртом. Дополнительно украсьте их остатками сладкой кукурузы.
Эти оладьи из кукурузы со сливочным йогуртом станут отличным выбором для завтрака или полдника. Следуя простому рецепту, вы сможете насладиться вкусом и ароматом этого блюда!
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру