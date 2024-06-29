Летний омлет с кабачками и редисом: с кинзой и перцем чили ещё вкуснее

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Омлет с кабачками и редисом: утренний витаминный заряд энергии

1:10
Еда

Хотите приготовить омлет с кабачками и редисом? Вот простой и вкусный рецепт идеального летнего завтрака!

Омлет с кабачками и редисом: утренний витаминный заряд энергии
Фото: commons.wikimedia.org by Valdavia, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты (на 1 порцию):

  • 100 г твёрдого сыра,
  • 30 г редиса,
  • 100 мл молока,
  • 3 куриных яйца,
  • 20 г кинзы,
  • 2 ст. л. растительного масла,
  • Соль по вкусу,
  • Перец чили (по желанию).

Приготовление:

  1. В миске смешайте яйца с молоком и аккуратно взбейте венчиком. Добавьте соль по вкусу.
  2. Разогрейте сковороду, добавьте растительное масло и слегка обжарьте кабачки и редис.
  3. После того, как овощи станут мягкими, залейте их яичной смесью. Уберите сковороду на медленный огонь и дайте омлету постепенно становиться более плотным.
  4. Подавайте омлет, посыпав его тёртым редисом, тёртым сыром и добавив свежие листочки кинзы. Если вы любите остроту, посыпьте омлет перцем чили.

Этот омлет с кабачками и редисом станет отличным завтраком или легким обедом. Попробуйте приготовить этот простой рецепт и насладитесь неповторимым вкусом!

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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