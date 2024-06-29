Летний омлет с кабачками и редисом: с кинзой и перцем чили ещё вкуснее

Омлет с кабачками и редисом: утренний витаминный заряд энергии

1:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите приготовить омлет с кабачками и редисом? Вот простой и вкусный рецепт идеального летнего завтрака!

Фото: commons.wikimedia.org by Valdavia, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты (на 1 порцию):

100 г твёрдого сыра,

30 г редиса,

100 мл молока,

3 куриных яйца,

20 г кинзы,

2 ст. л. растительного масла,

Соль по вкусу,

Перец чили (по желанию).

Приготовление:

В миске смешайте яйца с молоком и аккуратно взбейте венчиком. Добавьте соль по вкусу. Разогрейте сковороду, добавьте растительное масло и слегка обжарьте кабачки и редис. После того, как овощи станут мягкими, залейте их яичной смесью. Уберите сковороду на медленный огонь и дайте омлету постепенно становиться более плотным. Подавайте омлет, посыпав его тёртым редисом, тёртым сыром и добавив свежие листочки кинзы. Если вы любите остроту, посыпьте омлет перцем чили.

Этот омлет с кабачками и редисом станет отличным завтраком или легким обедом. Попробуйте приготовить этот простой рецепт и насладитесь неповторимым вкусом!