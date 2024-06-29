Летний омлет с кабачками и редисом: с кинзой и перцем чили ещё вкуснее
Омлет с кабачками и редисом: утренний витаминный заряд энергии
1:10
Хотите приготовить омлет с кабачками и редисом? Вот простой и вкусный рецепт идеального летнего завтрака!
Фото: commons.wikimedia.org by Valdavia, CC BY-SA 3.0
Ингредиенты (на 1 порцию):
- 100 г твёрдого сыра,
- 30 г редиса,
- 100 мл молока,
- 3 куриных яйца,
- 20 г кинзы,
- 2 ст. л. растительного масла,
- Соль по вкусу,
- Перец чили (по желанию).
Приготовление:
- В миске смешайте яйца с молоком и аккуратно взбейте венчиком. Добавьте соль по вкусу.
- Разогрейте сковороду, добавьте растительное масло и слегка обжарьте кабачки и редис.
- После того, как овощи станут мягкими, залейте их яичной смесью. Уберите сковороду на медленный огонь и дайте омлету постепенно становиться более плотным.
- Подавайте омлет, посыпав его тёртым редисом, тёртым сыром и добавив свежие листочки кинзы. Если вы любите остроту, посыпьте омлет перцем чили.
Этот омлет с кабачками и редисом станет отличным завтраком или легким обедом. Попробуйте приготовить этот простой рецепт и насладитесь неповторимым вкусом!
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру