Так свинину вы ещё не готовили: в соусе из вишни и красного вина очень сочно

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Свинина в вишнёвом соусе: ароматное блюдо на ужин

1:43
Еда

Вы не ошибётесь, выбрав в качестве основного блюда классическую свиную вырезку, приготовленную на гриле. Но этот рецепт обязательно поднимет настроение благодаря своим невероятным вкусовым сочетаниям, и всё это благодаря сладкой вишне и красному вину.

Свинина в вишнёвом соусе: ароматное блюдо на ужин
Фото: flickr.com by outdoorcookingmagic is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты

  • Полкило свиной вырезки
  • Вишня без косточек (2 чашки, ягоду разрезать пополам)
  • 1/4 стакана лука-шалота, нарезанного
  • 2 столовые ложки оливкового масла
  • 2 столовые ложки нарезанного свежего базилика
  • 2 столовые ложки красного вина
  • 2 чайные ложки свежего тимьяна, нарезанного
  • 1/2 чайной ложки порошка чили
  • Соль

Приготовление

  1. Разогрейте гриль до средней температуры.
  2. Смажьте свинину 1 столовой ложкой оливкового масла.
  3. Приправьте свинину солью, перцем чили и 1 чайной ложкой тимьяна.
  4. Жарьте свинину 20 минут, время от времени переворачивая.
  5. Положите мясо на разделочную доску и дайте постоять 5 минут.
  6. В сковороде на среднем огне нагрейте оставшееся оливковое масло. Потушите лук-шалот и оставшийся тимьян в течение 2 минут. Добавьте вишню и готовьте ещё 3–6 минут. Влейте красное вино и увеличьте огонь до сильного. Готовьте 1 минуту, затем выключите огонь. Добавьте базилик и соль.
  7. Нарежьте свинину и вылейте сок от мяса в небольшую миску. Соедините мясной сок с вишнёвым соусом. Полейте этой смесью кусочки свинины. Украсьте базиликом и подавайте с вишенками.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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