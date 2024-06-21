Так свинину вы ещё не готовили: в соусе из вишни и красного вина очень сочно

Вы не ошибётесь, выбрав в качестве основного блюда классическую свиную вырезку, приготовленную на гриле. Но этот рецепт обязательно поднимет настроение благодаря своим невероятным вкусовым сочетаниям, и всё это благодаря сладкой вишне и красному вину.
Фото: flickr.com by outdoorcookingmagic is licensed under CC BY 2.0.
Ингредиенты
Полкило свиной вырезки
Вишня без косточек (2 чашки, ягоду разрезать пополам)
Приправьте свинину солью, перцем чили и 1 чайной ложкой тимьяна.
Жарьте свинину 20 минут, время от времени переворачивая.
Положите мясо на разделочную доску и дайте постоять 5 минут.
В сковороде на среднем огне нагрейте оставшееся оливковое масло. Потушите лук-шалот и оставшийся тимьян в течение 2 минут. Добавьте вишню и готовьте ещё 3–6 минут. Влейте красное вино и увеличьте огонь до сильного. Готовьте 1 минуту, затем выключите огонь. Добавьте базилик и соль.
Нарежьте свинину и вылейте сок от мяса в небольшую миску. Соедините мясной сок с вишнёвым соусом. Полейте этой смесью кусочки свинины. Украсьте базиликом и подавайте с вишенками.