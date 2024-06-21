Так свинину вы ещё не готовили: в соусе из вишни и красного вина очень сочно

Свинина в вишнёвом соусе: ароматное блюдо на ужин

1:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Вы не ошибётесь, выбрав в качестве основного блюда классическую свиную вырезку, приготовленную на гриле. Но этот рецепт обязательно поднимет настроение благодаря своим невероятным вкусовым сочетаниям, и всё это благодаря сладкой вишне и красному вину.

Фото: flickr.com by outdoorcookingmagic is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты

Полкило свиной вырезки

Вишня без косточек (2 чашки, ягоду разрезать пополам)

1/4 стакана лука-шалота, нарезанного

2 столовые ложки оливкового масла

2 столовые ложки нарезанного свежего базилика

2 столовые ложки красного вина

2 чайные ложки свежего тимьяна, нарезанного

1/2 чайной ложки порошка чили

Соль

Приготовление