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Салат с коричневым рисом, бобами эдамаме и овощами: много клетчатки и белка

Салат с коричневым рисом: полезный гарнир

0:48
Еда

Салат с коричневым рисом станет настоящей находкой, если вы уже не знаете, чем удивить семью на ужин. Подавайте этот богатый клетчаткой гарнир вместе с тушёными блюдами, курицей, стейком или лососем. 

Салат с коричневым рисом: полезный гарнир
Фото: commons.wikimedia.org by Dahivada is licensed under GNU Free Documentation License

Ингредиенты

  • 5 редисок
  • 1 небольшая морковь
  • 1 чашка отваренных бобов эдамаме
  • 1 чашка приготовленного коричневого риса
  • 2 столовые ложки измельчённого арахиса
  • 1/2 чайной ложки тёртого имбиря
  • Соевый соус
  • Дольки лайма

Приготовление

Переложите приготовленный рис в большую миску. Туда же добавьте редис, морковь, соевый соус, бобы эдамаме и имбирь. Перемешайте. Украсьте арахисом. Подавайте с дольками лайма.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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