Салат с коричневым рисом, бобами эдамаме и овощами: много клетчатки и белка
Салат с коричневым рисом: полезный гарнир
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Салат с коричневым рисом станет настоящей находкой, если вы уже не знаете, чем удивить семью на ужин. Подавайте этот богатый клетчаткой гарнир вместе с тушёными блюдами, курицей, стейком или лососем.
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Ингредиенты
- 5 редисок
- 1 небольшая морковь
- 1 чашка отваренных бобов эдамаме
- 1 чашка приготовленного коричневого риса
- 2 столовые ложки измельчённого арахиса
- 1/2 чайной ложки тёртого имбиря
- Соевый соус
- Дольки лайма
Приготовление
Переложите приготовленный рис в большую миску. Туда же добавьте редис, морковь, соевый соус, бобы эдамаме и имбирь. Перемешайте. Украсьте арахисом. Подавайте с дольками лайма.
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