Салат с коричневым рисом, бобами эдамаме и овощами: много клетчатки и белка

Салат с коричневым рисом: полезный гарнир

0:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Салат с коричневым рисом станет настоящей находкой, если вы уже не знаете, чем удивить семью на ужин. Подавайте этот богатый клетчаткой гарнир вместе с тушёными блюдами, курицей, стейком или лососем.

Фото: commons.wikimedia.org by Dahivada is licensed under GNU Free Documentation License

Ингредиенты

5 редисок

1 небольшая морковь

1 чашка отваренных бобов эдамаме

1 чашка приготовленного коричневого риса

2 столовые ложки измельчённого арахиса

1/2 чайной ложки тёртого имбиря

Соевый соус

Дольки лайма

Приготовление

Переложите приготовленный рис в большую миску. Туда же добавьте редис, морковь, соевый соус, бобы эдамаме и имбирь. Перемешайте. Украсьте арахисом. Подавайте с дольками лайма.