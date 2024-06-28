Три способа приготовления плова: напоминаем последовательность действий для каждого

Способы приготовления плова: в сковороде, казане и мультиварке

1:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Существует несколько способов приготовления плова, и они зависят от посуды, которая доступна на вашей кухне. Традиционный способ готовки плова - использование казана, однако, если у вас нет такой посуды, можно использовать другие варианты.

Фото: commons.wikimedia.org by Юкатан, CC BY-SA 3.0

Если вы готовите плов в сковороде, начните с выбора пропаренного риса и обжарки лука и чеснока в глубокой сковороде. Затем добавьте мясо и готовьте до полуготовности. Добавьте рис и дайте ему прогреться вместе с мясом на низком огне под закрытой крышкой в течение 5-7 минут. Затем добавьте воду, доведите до кипения и варите плов еще 5-7 минут. После этого аккуратно перемешайте рис с овощами и мясом, закройте сковороду крышкой и томите плов на низком огне до полной готовности. Если у вас есть казан, начните с растапливания жира, затем обжарьте лук и чеснок. Добавьте мясо и готовьте до полуготовности. Далее добавьте специи и морковь, и тушите все вместе несколько минут. Затем добавьте рис, не перемешивая. Залейте горячей водой и посыпьте солью. При закрытой крышке готовьте плов в казане минимум 30 минут, при необходимости доливая горячую воду. Когда плов будет готов, аккуратно перемешайте рис с мясом и овощами. Для приготовления плова в мультиварке сначала обжарьте овощи и мясо на сковороде, затем переложите их в чашу мультиварки. Добавьте рис и заливайте водой или бульоном. Включите режим "плов" и дайте мультиварке самой готовить плов, пока вы занимаетесь своими делами.

Выберите подходящий для вас способ приготовления плова, используя доступные вам ингредиенты и посуду, и наслаждайтесь вкусом этого блюда!