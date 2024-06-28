Три способа приготовления плова: напоминаем последовательность действий для каждого

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Способы приготовления плова: в сковороде, казане и мультиварке

1:54
Еда

Существует несколько способов приготовления плова, и они зависят от посуды, которая доступна на вашей кухне. Традиционный способ готовки плова - использование казана, однако, если у вас нет такой посуды, можно использовать другие варианты.

Способы приготовления плова: в сковороде, казане и мультиварке
Фото: commons.wikimedia.org by Юкатан, CC BY-SA 3.0
  1. Если вы готовите плов в сковороде, начните с выбора пропаренного риса и обжарки лука и чеснока в глубокой сковороде. Затем добавьте мясо и готовьте до полуготовности. Добавьте рис и дайте ему прогреться вместе с мясом на низком огне под закрытой крышкой в течение 5-7 минут. Затем добавьте воду, доведите до кипения и варите плов еще 5-7 минут. После этого аккуратно перемешайте рис с овощами и мясом, закройте сковороду крышкой и томите плов на низком огне до полной готовности.
  2. Если у вас есть казан, начните с растапливания жира, затем обжарьте лук и чеснок. Добавьте мясо и готовьте до полуготовности. Далее добавьте специи и морковь, и тушите все вместе несколько минут. Затем добавьте рис, не перемешивая. Залейте горячей водой и посыпьте солью. При закрытой крышке готовьте плов в казане минимум 30 минут, при необходимости доливая горячую воду. Когда плов будет готов, аккуратно перемешайте рис с мясом и овощами.
  3. Для приготовления плова в мультиварке сначала обжарьте овощи и мясо на сковороде, затем переложите их в чашу мультиварки. Добавьте рис и заливайте водой или бульоном. Включите режим "плов" и дайте мультиварке самой готовить плов, пока вы занимаетесь своими делами.

Выберите подходящий для вас способ приготовления плова, используя доступные вам ингредиенты и посуду, и наслаждайтесь вкусом этого блюда!

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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Способы приготовления плова: в сковороде, казане и мультиварке
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