Смузи с клубникой и арбузом на миндально молоке: сверху посыпьте семенами чиа

Когда дело доходит до добавления в свой рацион полезных продуктов, особенно фруктов и ягод, ничто не сравнится со смузи. Это идеальный напиток, в котором можно совместить все вкусы.
Смешайте все ингредиенты в блендере до получения кремовой однородной массы. Добавьте больше миндального молока, чтобы смузи получился более жидким, или больше замороженной клубники, чтобы смузи получился более густым. Добавьте больше сока лайма для дополнительной кислинки, больше бананов для сладости или больше арбуза для более насыщенного арбузного вкуса. Разлейте по бокалам и сверху посыпьте семенами чиа или конопли.
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