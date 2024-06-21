Смузи с клубникой и арбузом на миндально молоке: сверху посыпьте семенами чиа

Рецепт арбузно-клубничного смузи: в нём много антиоксидантов

1:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда дело доходит до добавления в свой рацион полезных продуктов, особенно фруктов и ягод, ничто не сравнится со смузи. Это идеальный напиток, в котором можно совместить все вкусы.

Фото: unsplash.com by Juja Han juja_han is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты

1,5 стакана свежего арбуза, нарезанного кубиками и очищенного от семян

1 чашка замороженной клубники

1/2 спелого банана, нарезанного и замороженного

1/2 стакана несладкого миндального молока

1/4 стакана свежевыжатого сока лайма

1 столовая ложка семян чиа или конопли (по желанию)

Приготовление

Смешайте все ингредиенты в блендере до получения кремовой однородной массы. Добавьте больше миндального молока, чтобы смузи получился более жидким, или больше замороженной клубники, чтобы смузи получился более густым. Добавьте больше сока лайма для дополнительной кислинки, больше бананов для сладости или больше арбуза для более насыщенного арбузного вкуса. Разлейте по бокалам и сверху посыпьте семенами чиа или конопли.