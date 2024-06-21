Тортилья с фруктовой начинкой и гранолой на завтрак: вкусно и питательно
Тортилья с фруктовой начинкой: сладкий десерт
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Кто сказал, что тортилья с десертом не сочетается? Следуйте рецепту, чтобы получить фруктовый завтрак, приготовленный с цельнозерновой лепёшкой.
Фото: commons.wikimedia.org by Popo le Chien is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Ингредиенты
- 2 цельнозерновые лепёшки
- 3/4 стакана ванильного йогурта
- 2/3 стакана нарезанного спелого банана
- 2/3 стакана свежей черники
- 2/3 стакана свежей клубники, нарезанной
- 1/4 стакана гранолы
- 1 большое яйцо
- 1/4 стакана молока
- 1 чайная ложка молотой корицы
- 1/2 чайной ложки молотого мускатного ореха
- 2 чайные ложки сливочного масла
Приготовление
- Смешайте йогурт и банан в небольшой миске.
- В неглубокой миске взбейте яйцо, молоко, корицу и мускатный орех. Обмакните обе стороны каждой лепёшки в яичную смесь. Обжарьте на сковороде с двух сторон.
- Выложите йогуртовую смесь в центр лепёшки и выложите сверху клубнику, чернику и мюсли. Сверните лепёшку.
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