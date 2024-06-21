Тортилья с фруктовой начинкой и гранолой на завтрак: вкусно и питательно

Тортилья с фруктовой начинкой: сладкий десерт

1:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Кто сказал, что тортилья с десертом не сочетается? Следуйте рецепту, чтобы получить фруктовый завтрак, приготовленный с цельнозерновой лепёшкой.

Фото: commons.wikimedia.org by Popo le Chien is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты

2 цельнозерновые лепёшки

3/4 стакана ванильного йогурта

2/3 стакана нарезанного спелого банана

2/3 стакана свежей черники

2/3 стакана свежей клубники, нарезанной

1/4 стакана гранолы

1 большое яйцо

1/4 стакана молока

1 чайная ложка молотой корицы

1/2 чайной ложки молотого мускатного ореха

2 чайные ложки сливочного масла

Приготовление