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Тортилья с фруктовой начинкой и гранолой на завтрак: вкусно и питательно

Тортилья с фруктовой начинкой: сладкий десерт

1:06
Еда

Кто сказал, что тортилья с десертом не сочетается? Следуйте рецепту, чтобы получить фруктовый завтрак, приготовленный с цельнозерновой лепёшкой.

Тортилья с фруктовой начинкой: сладкий десерт
Фото: commons.wikimedia.org by Popo le Chien is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты

  • 2 цельнозерновые лепёшки
  • 3/4 стакана ванильного йогурта
  • 2/3 стакана нарезанного спелого банана
  • 2/3 стакана свежей черники
  • 2/3 стакана свежей клубники, нарезанной
  • 1/4 стакана гранолы
  • 1 большое яйцо
  • 1/4 стакана молока
  • 1 чайная ложка молотой корицы
  • 1/2 чайной ложки молотого мускатного ореха
  • 2 чайные ложки сливочного масла

Приготовление

  1. Смешайте йогурт и банан в небольшой миске.
  2. В неглубокой миске взбейте яйцо, молоко, корицу и мускатный орех. Обмакните обе стороны каждой лепёшки в яичную смесь. Обжарьте на сковороде с двух сторон.
  3. Выложите йогуртовую смесь в центр лепёшки и выложите сверху клубнику, чернику и мюсли. Сверните лепёшку.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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