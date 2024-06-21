Брускетта с вишней, оливками и козьим сыром: лёгкая закуска для приятной пятницы

Брускетта с вишней и оливками: оригинальная закуска

1:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Сушёная терпкая вишня создает восхитительный контраст с богатым вкусом греческих оливок каламата и козьего сыра. Приготовьте эту брускетту — потрясающая закуска на ужин или полезный и вкусный перекус.

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Ингредиенты

32 ломтика хлеба на закваске

200 г козьего сыра

6 столовых ложек оливкового масла

2 столовые ложки свежего чеснока, нарезанного

1 столовая ложка свежего базилика, нарезанного

2 чайные ложки свежевыжатого сока лайма

1 чайная ложка цедры лайма, измельчённой

1 чашка оливок мансанилья, нарезанных ломтиками

1/2 стакана греческих оливок каламата, очищенных от косточек и нарезанных

1/2 стакана сушёной вишни, порезанной

1/4 стакана маринованного перца черри, очищенного и нарезанного

1 лук-шалот

Соль и молотый чёрный перец

Приготовление