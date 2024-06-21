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Брускетта с вишней, оливками и козьим сыром: лёгкая закуска для приятной пятницы

Брускетта с вишней и оливками: оригинальная закуска

1:30
Еда

Сушёная терпкая вишня создает восхитительный контраст с богатым вкусом греческих оливок каламата и козьего сыра. Приготовьте эту брускетту — потрясающая закуска на ужин или полезный и вкусный перекус.

Брускетта с вишней и оливками: оригинальная закуска
Фото: commons.wikimedia.org by Andre Engels is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 32 ломтика хлеба на закваске
  • 200 г козьего сыра
  • 6 столовых ложек оливкового масла
  • 2 столовые ложки свежего чеснока, нарезанного
  • 1 столовая ложка свежего базилика, нарезанного
  • 2 чайные ложки свежевыжатого сока лайма
  • 1 чайная ложка цедры лайма, измельчённой
  • 1 чашка оливок мансанилья, нарезанных ломтиками
  • 1/2 стакана греческих оливок каламата, очищенных от косточек и нарезанных
  • 1/2 стакана сушёной вишни, порезанной
  • 1/4 стакана маринованного перца черри, очищенного и нарезанного
  • 1 лук-шалот
  • Соль и молотый чёрный перец

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 218 градусов. Поместите ломтики хлеба на большой противень. Смажьте их 4 столовыми ложками оливкового масла, затем приправьте солью и перцем. Поджарьте хлеб в течение 5 минут.
  2. В миске смешайте оставшееся оливковое масло с остальными ингредиентами, кроме чеснока.
  3. Намажьте козий сыр на поджаренные ломтики хлеба.
  4. Покройте ломтики оливковой пастой.
  5. Перед подачей украсьте свежим луком.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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