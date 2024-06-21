Брускетта с вишней, оливками и козьим сыром: лёгкая закуска для приятной пятницы
Брускетта с вишней и оливками: оригинальная закуска
1:30
Сушёная терпкая вишня создает восхитительный контраст с богатым вкусом греческих оливок каламата и козьего сыра. Приготовьте эту брускетту — потрясающая закуска на ужин или полезный и вкусный перекус.
Фото: commons.wikimedia.org by Andre Engels is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Ингредиенты
- 32 ломтика хлеба на закваске
- 200 г козьего сыра
- 6 столовых ложек оливкового масла
- 2 столовые ложки свежего чеснока, нарезанного
- 1 столовая ложка свежего базилика, нарезанного
- 2 чайные ложки свежевыжатого сока лайма
- 1 чайная ложка цедры лайма, измельчённой
- 1 чашка оливок мансанилья, нарезанных ломтиками
- 1/2 стакана греческих оливок каламата, очищенных от косточек и нарезанных
- 1/2 стакана сушёной вишни, порезанной
- 1/4 стакана маринованного перца черри, очищенного и нарезанного
- 1 лук-шалот
- Соль и молотый чёрный перец
Приготовление
- Разогрейте духовку до 218 градусов. Поместите ломтики хлеба на большой противень. Смажьте их 4 столовыми ложками оливкового масла, затем приправьте солью и перцем. Поджарьте хлеб в течение 5 минут.
- В миске смешайте оставшееся оливковое масло с остальными ингредиентами, кроме чеснока.
- Намажьте козий сыр на поджаренные ломтики хлеба.
- Покройте ломтики оливковой пастой.
- Перед подачей украсьте свежим луком.
Оперативные новости
Присоединяйся к Pravda.Ru