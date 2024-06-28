Правильно выбираем и храним редис: советы и подсказки

Для выбора и хранения редиса вам необходимо следовать ряду рекомендаций:
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Осуществите осмотр кожуры плодов. Редис должен быть без трещин и прогнившей части, что свидетельствует о недостатке влаги при выращивании.
Проверьте плотность и упругость редиса. Он не должен проминаться. Если у вас есть возможность выбрать редис с зелёной ботвой, это необходимо сделать, так как это говорит о свежести продукта.
Учтите, что цвет шкурки зависит от сорта редиса. Встречаются сорта с желтыми, зелёными, розовыми шкурками и даже с красной мякотью.
Для хранения редиса при комнатной температуре рекомендуется использовать специальные ящики или пакеты, не завязывая плоды плотно.
При необходимости длительного хранения редиса в холодильнике, обрезайте ботву, чтобы предотвратить потеря влаги из плодов и их высыхание. Оберните плоды в пакет, но не завязывайте плотно.
Способ, который позволяет хранить редис несколько месяцев, требует удаления ботвы, после чего нужно помыть редис и положить его в банку с кипяченой водой. Поставьте банку в холодильник и меняйте воду каждые 3-4 дня.
Для хранения редиса надолго лучше всего использовать погреб, пересыпанный песком. Настоятельно рекомендуется хранить редис в таких условиях, чтобы сохранить максимальное количество витаминов и питательных веществ.