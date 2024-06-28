Правильно выбираем и храним редис: советы и подсказки

Как нужно выбирать и правильно хранить редис?

1:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Для выбора и хранения редиса вам необходимо следовать ряду рекомендаций:

Фото: commons.wikimedia.org by Frank Vincentz, CC BY-SA 3.0