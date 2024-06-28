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Правильно выбираем и храним редис: советы и подсказки

Как нужно выбирать и правильно хранить редис?

1:30
Еда

Для выбора и хранения редиса вам необходимо следовать ряду рекомендаций:

Как нужно выбирать и правильно хранить редис?
Фото: commons.wikimedia.org by Frank Vincentz, CC BY-SA 3.0
  1. Осуществите осмотр кожуры плодов. Редис должен быть без трещин и прогнившей части, что свидетельствует о недостатке влаги при выращивании.
  2. Проверьте плотность и упругость редиса. Он не должен проминаться. Если у вас есть возможность выбрать редис с зелёной ботвой, это необходимо сделать, так как это говорит о свежести продукта.
  3. Учтите, что цвет шкурки зависит от сорта редиса. Встречаются сорта с желтыми, зелёными, розовыми шкурками и даже с красной мякотью.
  4. Для хранения редиса при комнатной температуре рекомендуется использовать специальные ящики или пакеты, не завязывая плоды плотно.
  5. При необходимости длительного хранения редиса в холодильнике, обрезайте ботву, чтобы предотвратить потеря влаги из плодов и их высыхание. Оберните плоды в пакет, но не завязывайте плотно.
  6. Способ, который позволяет хранить редис несколько месяцев, требует удаления ботвы, после чего нужно помыть редис и положить его в банку с кипяченой водой. Поставьте банку в холодильник и меняйте воду каждые 3-4 дня.
  7. Для хранения редиса надолго лучше всего использовать погреб, пересыпанный песком. Настоятельно рекомендуется хранить редис в таких условиях, чтобы сохранить максимальное количество витаминов и питательных веществ.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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