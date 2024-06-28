Запекаем мелкую картошку в духовке: четыре варианта, как можно это сделать

Как можно приготовить мелкую картошку в духовке, чтобы было вкусно

1:36 Your browser does not support the audio element. Еда

Из мелкой картошки в духовке можно приготовить вкусные гарниры и аппетитные основные блюда.

Фото: flickr.com by Goddess Morwen, CC BY 2.0