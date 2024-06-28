Запекаем мелкую картошку в духовке: четыре варианта, как можно это сделать

Из мелкой картошки в духовке можно приготовить вкусные гарниры и аппетитные основные блюда.
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Один из простых способов запекания — это перемешивание мелкой картошки с небольшим количеством растительного масла, после чего её следует выложить на противень в один слой и плотно закрыть фольгой. Фольга будет удерживать пар, который выделится в начале запекания, и картофель будет скорее вариться на пару, а не высыхать от жара духовки. Запекайте 15 минут при температуре 230-235 ºС, потом осторожно снимите фольгу и запекайте ещё 20-25 минут, пока картофель не подрумянится и не станет мягким на прокол.
Горячую готовую мелкую картошку можно посыпать пряной зеленью, лимонной цедрой, паприкой или тёртым сыром. Сбрызните лимонным соком или натуральным уксусом, чтобы добавить вкуса и придать ей волшебный аромат.
Еще один вариант — раздавленный картофель. Отварите мелкий картофель целиком до почти готовности, затем раздавите его, чтобы кожура лопнула и стала видна мякоть. Разложите картофель в один слой на горячий противень, смазанный растительным маслом. Смажьте картофель яблочным или винным уксусом и запекайте при 250 ºС, чтобы картофель как следует подрумянился.
Мелкая картошка также может быть запечена вместе с курицей или ножкой ягненка, что позволяет готовить мясо и гарнир одновременно, независимо от температурного режима для мяса.