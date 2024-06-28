Готовим творожную запеканку без сахара: она получается сладкой благодаря фруктам

Творожная запеканка без сахара отлично подойдёт для тех, кто следит за своим питанием или предпочитает не очень сладкие десерты. В этом блюде прекрасно соединились польза и мягкость творога с природной сладостью фруктов.
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Ингредиенты:
500 г творога (лучше всего нежирного),
3 яйца,
100 мл натурального йогурта или сметаны,
1 ч. л. ванильного экстракта,
1 ч. л. цедры лимона или апельсина,
3 ст. л. овсяных хлопьев или муки,
изюм, курага или свежие ягоды — по вкусу,
Орехи для подачи — по желанию.
Процесс приготовления:
В глубокой миске взбейте яйца, пока масса не станет пышной.
Добавьте творог, йогурт (или сметану), ванильный экстракт и цедру лимона или апельсина, как следует перемешайте, пока масса не станет однородной.
Всыпьте овсяные хлопья или муку, чтобы смесь загустела.
Положите в неё изюм, курагу или свежие ягоды.
Перемешайте массу ещё раз.
Смажьте форму для запекания маслом или положите в неё пергаментную бумагу, после чего выложите в неё подготовленную массу.
Если хотите, можете посыпать творожную смесь орехами.
Поставьте массу в духовку, разогретую до 180 градусов, и выпекайте примерно 40-45 минут, пока на запеканке не появится золотистая корочка.
Творожная запеканка без сахара будет отличным десертом или нежной закуской для тех, кто предпочитает чуть менее сладкие блюда. Насладитесь вкусной и здоровой запеканкой, которая также будет менее калорийной благодаря отсутствию сахара.