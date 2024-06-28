Готовим творожную запеканку без сахара: она получается сладкой благодаря фруктам

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Творожная запеканка без сахара: вкусный и полезный десерт

1:47
Еда

Творожная запеканка без сахара отлично подойдёт для тех, кто следит за своим питанием или предпочитает не очень сладкие десерты. В этом блюде прекрасно соединились польза и мягкость творога с природной сладостью фруктов.

Творожная запеканка без сахара: вкусный и полезный десерт
Фото: commons.wikimedia.org by ponafotkas, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты:

  • 500 г творога (лучше всего нежирного),
  • 3 яйца,
  • 100 мл натурального йогурта или сметаны,
  • 1 ч. л. ванильного экстракта,
  • 1 ч. л. цедры лимона или апельсина,
  • 3 ст. л. овсяных хлопьев или муки,
  • изюм, курага или свежие ягоды — по вкусу,
  • Орехи для подачи — по желанию.

Процесс приготовления:

  1. В глубокой миске взбейте яйца, пока масса не станет пышной.
  2. Добавьте творог, йогурт (или сметану), ванильный экстракт и цедру лимона или апельсина, как следует перемешайте, пока масса не станет однородной.
  3. Всыпьте овсяные хлопья или муку, чтобы смесь загустела.
  4. Положите в неё изюм, курагу или свежие ягоды.
  5. Перемешайте массу ещё раз.
  6. Смажьте форму для запекания маслом или положите в неё пергаментную бумагу, после чего выложите в неё подготовленную массу.
  7. Если хотите, можете посыпать творожную смесь орехами.
  8. Поставьте массу в духовку, разогретую до 180 градусов, и выпекайте примерно 40-45 минут, пока на запеканке не появится золотистая корочка.

Творожная запеканка без сахара будет отличным десертом или нежной закуской для тех, кто предпочитает чуть менее сладкие блюда. Насладитесь вкусной и здоровой запеканкой, которая также будет менее калорийной благодаря отсутствию сахара.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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