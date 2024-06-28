Готовим творожную запеканку без сахара: она получается сладкой благодаря фруктам

Творожная запеканка без сахара: вкусный и полезный десерт

1:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Творожная запеканка без сахара отлично подойдёт для тех, кто следит за своим питанием или предпочитает не очень сладкие десерты. В этом блюде прекрасно соединились польза и мягкость творога с природной сладостью фруктов.

Фото: commons.wikimedia.org by ponafotkas, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты:

500 г творога (лучше всего нежирного),

3 яйца,

100 мл натурального йогурта или сметаны,

1 ч. л. ванильного экстракта,

1 ч. л. цедры лимона или апельсина,

3 ст. л. овсяных хлопьев или муки,

изюм, курага или свежие ягоды — по вкусу,

Орехи для подачи — по желанию.

Процесс приготовления:

В глубокой миске взбейте яйца, пока масса не станет пышной. Добавьте творог, йогурт (или сметану), ванильный экстракт и цедру лимона или апельсина, как следует перемешайте, пока масса не станет однородной. Всыпьте овсяные хлопья или муку, чтобы смесь загустела. Положите в неё изюм, курагу или свежие ягоды. Перемешайте массу ещё раз. Смажьте форму для запекания маслом или положите в неё пергаментную бумагу, после чего выложите в неё подготовленную массу. Если хотите, можете посыпать творожную смесь орехами. Поставьте массу в духовку, разогретую до 180 градусов, и выпекайте примерно 40-45 минут, пока на запеканке не появится золотистая корочка.

Творожная запеканка без сахара будет отличным десертом или нежной закуской для тех, кто предпочитает чуть менее сладкие блюда. Насладитесь вкусной и здоровой запеканкой, которая также будет менее калорийной благодаря отсутствию сахара.