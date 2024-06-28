Элементарный салат из свеклы с хреном: его острота смягчается сметаной

Свекольный салат с хреном — это острый и полезный салат, в котором сметана смягчает остроту хрена. В нём можно использовать как сушёный корень хрена, так и свежий — при использовании последнего, салат будет даже ещё более вкусным.
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Ингредиенты:
100 г свеклы,
1 столовая ложка корня хрена,
2 столовые ложки сметаны,
Веточка укропа,
Соль (по вкусу).
Приготовление:
Сварите свеклу в кожуре до мягкости. Остудите и очистите, а затем натрите её на крупной тёрке.
Почистите корень хрена и также натрите его на мелкой тёрке.
Смешайте хрен и свеклу, добавьте сметану, посолите по вкусу.
Подайте салат, посыпав его мелко нарезанным укропом.
Теперь у вас есть свекольный салат с хреном, готовый к подаче. Наслаждайтесь его острым вкусом и полезными свойствами!