Элементарный салат из свеклы с хреном: его острота смягчается сметаной

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Свекольный салат с хреном: максимально простой, острый и полезный

0:55
Еда

Свекольный салат с хреном — это острый и полезный салат, в котором сметана смягчает остроту хрена. В нём можно использовать как сушёный корень хрена, так и свежий — при использовании последнего, салат будет даже ещё более вкусным.

Свекольный салат с хреном: максимально простой, острый и полезный
Фото: flickr.com by rjw1, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты:

  • 100 г свеклы,
  • 1 столовая ложка корня хрена,
  • 2 столовые ложки сметаны,
  • Веточка укропа,
  • Соль (по вкусу).

Приготовление:

  1. Сварите свеклу в кожуре до мягкости. Остудите и очистите, а затем натрите её на крупной тёрке.
  2. Почистите корень хрена и также натрите его на мелкой тёрке.
  3. Смешайте хрен и свеклу, добавьте сметану, посолите по вкусу.
  4. Подайте салат, посыпав его мелко нарезанным укропом.

Теперь у вас есть свекольный салат с хреном, готовый к подаче. Наслаждайтесь его острым вкусом и полезными свойствами!

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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