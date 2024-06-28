Элементарный салат из свеклы с хреном: его острота смягчается сметаной

Свекольный салат с хреном: максимально простой, острый и полезный

0:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Свекольный салат с хреном — это острый и полезный салат, в котором сметана смягчает остроту хрена. В нём можно использовать как сушёный корень хрена, так и свежий — при использовании последнего, салат будет даже ещё более вкусным.

Фото: flickr.com by rjw1, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты:

100 г свеклы,

1 столовая ложка корня хрена,

2 столовые ложки сметаны,

Веточка укропа,

Соль (по вкусу).

Приготовление:

Сварите свеклу в кожуре до мягкости. Остудите и очистите, а затем натрите её на крупной тёрке. Почистите корень хрена и также натрите его на мелкой тёрке. Смешайте хрен и свеклу, добавьте сметану, посолите по вкусу. Подайте салат, посыпав его мелко нарезанным укропом.

Теперь у вас есть свекольный салат с хреном, готовый к подаче. Наслаждайтесь его острым вкусом и полезными свойствами!